El gas natural s'apujarà més del 6% al gener

La tarifa d'últim recurs (TUR) de gas natural s'incrementarà a partir de l'1 de gener un 6,2% de mitjana respecte al preu de l'últim trimestre de l'any, segons han informat a Europa Press en fonts del ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

En concret, el preu de la TUR 1, a la qual s'acullen els consumidors amb consums menors o iguals a 5.000 kWh anuals (aigua calenta i cuina) pujarà un 4,9%, mentre que per a la TUR 2, per a consumidors amb consums entre 5.000 i 50.000 kWh a l'any (aigua calenta i calefacció), s'incrementarà un 6,6%.

Aquesta forta pujada en el rebut del gas es deu, principalment, a l'encariment del cost de la matèria primera en els mercats internacionals, amb una pujada del 18,8%.

D'aquesta manera, el preu del gas natural trenca amb la tendència a la baixa que havia registrat al llarg de la segona meitat de l'any, després d'haver-se abaratit un 1% en el tercer trimestre i un 1,3% en l'últim, i repunta amb força coincidint amb l'arribada de l'hivern.

Per al càlcul de la TUR es tenen en compte els peatges d'accés i el preu del gas. La part regulada de la factura (peatges d'accés), que fixa el govern espanyol, es mantindrà congelada per quart any consecutiu.

Pel que fa al preu del gas, s'obté segons la cotització internacional del gas, l'evolució del cru Brent i la subhasta d'adquisició de gas.

La tarifa d'últim recurs de gas natural s'actualitza pel govern espanyol de manera trimestral. Dels 7,7 milions de consumidors de gas natural, uns sis milions són abastits a través d'una comercialitzadora de mercat a preu lliure, i 1,7 milions es troben acollits al preu de la TUR.

En la seva proposta d'ordre per la qual s'estableixen els peatges i cànons associats a l'accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de les activitats regulades per al 2018, el ministeri d'Energia estima un superàvit d'uns 10 milions d'euros per al sector gasista.