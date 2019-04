Un gironí detingut per una estafa piramidal milionària

Va començar realitzant inversions a borsa per a amics i familiars i ha acabat acusat d’estafar uns 8,5 milions d’euros a almenys 100 persones, la majoria coneguts seus i de la família. És el cas d’un veí de Girona, de 33 anys, que dimecres va entrar en presó provisional per suposadament haver orquestrat una estafa piramidal basada en falses inversions a borsa. Segons recull la interlocutòria del jutjat d’instrucció número 4 de Girona, l’acusat va reconèixer els fets i va relatar que tot va començar el 2012 quan es va iniciar com a broker de borsa amb una cartera d’uns 20 inversors, la majoria de la família.

Amb el pas del temps, i gràcies a l’efecte boca-orella, va aconseguir més clients, la majoria amics i coneguts, a qui assegurava beneficis mensuals del 3%, amb inversions que van des dels 20.000 fins als 200.000 euros. Un dels mètodes que tenia per guanyar-se’n la confiança era presentar-los certificats de l’entitat bancària britànica Barclays que havia falsificat i on deia que treballava. També els feia creure que tenia un màster, però va admetre que només va fer un curs.

Segons va declarar, quan va començar a tenir pèrdues, i “per por de perdre els clients”, va decidir destinar els diners dels nous inversors a pagar els beneficis promesos als clients anteriors. I va ser a partir del 2017 -segons la seva versió- que va deixar d’invertir en borsa, per destinar tots els diners a pagar els clients i les seves despeses personals, que “augmentaven cada vegada més”. Durant aquests anys vivia a Anglaterra on, a finals del 2018, li van bloquejar els comptes; i va decidir tornar a Girona. “Cada cop es va veure més pressionat, no podia pagar, li reclamaven diners de tot arreu i va arribar un punt en què va ser insuportable”, van indicar a l’ARA fonts judicials.

El 29 de març els Mossos d’Esquadra van emetre una ordre de recerca per detenir-lo i la setmana passada es va presentar voluntàriament a la comissaria, després d’un viatge a França i Alemanya. Aquest dimecres va passar a disposició del jutjat de guàrdia, però ara s’haurà de determinar quin tribunal es farà càrrec del cas, pel volum d’afectats i la quantitat suposadament estafada. Durant la declaració, el detingut va posar a disposició dels perjudicats els seus cotxes i un milió d’euros que diu que té al compte bloquejat d’Anglaterra.