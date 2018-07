El govern del PSOE diu ara que no descarta treure més diners de la guardiola de les pensions

Tant des de l'oposició com ara des del govern, el PSOE ha sigut molt crític amb la política del Partit Popular de fer servir els diners del fons de reserva per pagar les pensions durant la crisi. En la seva última compareixença al Congrés de Diputats, la ministra de Treball va retreure a l'antic executiu que fes servir fins a 93.000 milions d'euros extres per tapar el forat de la Seguretat Social. D'aquests, més de 74.000 venien de la popularment anomenada guardiola de les pensions. Tot i això, aquest dijous la mateixa ministra ha presentat al Congrés l'informe sobre el fons de reserva i ha admès que no descarta fer servir els pocs diners que hi queden.

Valerio ha assegurat que preferiria no tocar la guardiola però també ha reconegut que no era possible tapar el forat de més de 18.000 milions que té actualment el sistema de la Seguretat Social només amb els impostos que ha proposat el PSOE, com el de les tecnològiques i el de la banca. "M'encantaria no haver de tocar el fons de reserva però vull ser prudent. Veurem com va evolucionant la recaptació de quotes d'aquí a final d'any", ha assegurat. I ha afegit: "Si hem de treure alguna cosa del fons de reserva ho haurem de fer, perquè els pensionistes tenen dret a cobrar les pagues extraordinàries".

Cal recordar que per pagar les pagues extres dels pensionistes s'han habilitat uns crèdits a la Seguretat Social que s'eleven a 13.000 milions d'euros aquest any. D'aquests diners, encara en queden uns 6.000 milions, una xifra no suficient per pagar unes pagues extres que sumen més de 9.000 milions d'euros.

Per tant, malgrat criticar durament l'antic executiu per deixar el fons de les pensions amb poc més de 8.000 milions, l'actual govern espanyol tampoc descarta pessigar-ne una part. Tot i això, la ministra de Treball ha insistit que de moment les cotitzacions socials evolucionen positivament, amb un creixement superior al 5% cada mes.