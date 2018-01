El govern espanyol desisteix i autoritza l'opa d'Atlantia sobre Abertis

El govern espanyol desisteix. Tal com ha comunicat aquest divendres el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, a la roda de premsa posterior al consell de ministres, l'executiu central ha aprovat finalment l'opa de la italiana Atlantia sobre la gestora d'infraestructures catalana Abertis."Això permet a la societat Atlantia entrar a la competició per Abertis", ha dit el ministre portaveu referint-se a l'altra oferta presentada per la filial d'ACS, Hochtief.

Aquest dijous el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ja va mostrar-se "convençut" que hi hauria un acord entre els plantejaments de totes les administracions sobre les ofertes d'adquisició que Abertis ha rebut per part d'Atlantia però també per a ACS. Aquesta operació ha estat un estira-i-arronsa entre el govern espanyol i les autoritats supervisores però també entre diferents ministres del mateix govern. L'executiu sostenia que calia la seva autorització per aprovar una operació d'aquest tipus, mentre que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ja l'havia autoritzada per la seva banda i es negava a revocar la seva decisió, tal com li van exigir el ministeri d'Energia i el de Foment. El ministre d'Economia, en canvi, es mostrava més reticent a entrar en una pugna amb la CNMV sempre mirant de cada a Europa, que també havia aprovat respectivament l'operació en el seu àmbit de competència.

Per això el ministeri d'Energia i de Foment van avançar que estudiaven presentar un contenciós administratiu per mirar de revocar la decisió de la CNMV. Atlantia ja va decidir cedir primer i demanar autorització al govern espanyol després que la filial de la constructora de Florentino Pérez ho fes. Després d'aprovar-ho en consell de ministres aquesta opció sembla poc probable.

Per què el govern no volia autoritzar l'opa d'Atlantia sobre Abertis?

Segons el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, “si una empresa pren el 100% de les accions d’una companyia que gestiona les autopistes d’un país, és de sentit comú que el govern d’aquest país tingui alguna cosa a dir sobre aquesta empresa i la seva solvència i capacitat per gestionar autopistes”. A més, Abertis és la propietària d'Hispasat, el negoci de les torres de telecomunicacions que va treure a borsa amb l’empresa Cellnex Telecom, un altre negoci que segons De la Serna ha de comptar amb el vistiplau del govern espanyol.