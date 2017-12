El govern espanyol aprova la pujada mínima de les pensions i l'augment del salari mínim

Última reunió de l'any carregada de feina. Aquest divendres ha sigut l'últim que el Palau de la Moncloa ha reunit el govern de Rajoy en consell de ministres. L'agenda estava plena de mesures econòmiques. Des de mesures urgents en forma de pedaç com ara la pròrroga dels pressupostos, fins a la pujada mínima anual del 0,25% de les pensions o la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) que es va rubricar la setmana passada. Però n'hi ha per a tothom: autònoms, conductors d'Uber, propietaris de pisos de lloguer turístic i explotadors del sector del cava.

Salari mínim vinculat al PIB

Pujarà fins als 850 euros al 2020

L'acord es va rubricar el dia de Sant Esteve però aquest divendres s'ha aprovat oficialment al consell de ministres. Agents socials i govern espanyol van acordar que l'SMI pugi un 4% el 2018, fins als 736 euros al mes. L'augment ha de ser del 5% el 2019 (773 euros) i del 10% el 2020, fins als 850 euros mensuals. Però és una pujada amb condicions perquè va lligada a l'increment anual del PIB i a la creació de 450.000 llocs de treball. Si això no passés, el govern espanyol podria aturar l'increment.

Pujada mínima de les pensions

Només s'incrementaran un 0,25%

Com succeeix des de fa 5 anys, les pensions només s'incrementen un mínim del 0,25%. Aquesta és una de les altres mesures habituals per aprovar a l'últim consell de ministres de l'any. És una mesura polèmica perquè condemna els pensionistes espanyols a una pèrdua de poder adquisitiu constant. Amb la dada de l'IPC coneguda aquest divendres, per exemple, els pensionistes han perdut més d'un punt de poder adquisitiu perquè les seves retribucions només van créixer aquest 0,25% mentre que els preus van tancar el desembre amb un augment de l'1,2%.

També en relació amb les pensions, el govern espanyol prorrogarà els pressupostos per falta de suports i un crèdit per a la Seguretat Social de gairebé 10.000 milions d'euros que aquest any ha servit per pagar les extres dels pensionistes en un context de dèficit històric de la Seguretat Social i de sagnia de la guardiola.

Es manté el límit de 250.000 euros del mòdul d'autònoms

Es manté el llindar actual a petició del sector

També a través d'un decret llei, el consell de ministres ha aprovat mantenir el llindar màxim de facturació per tributar per règim de mòduls dels autònoms en l'IRPF en 250.000 euros. És el mateix que aquest 2017. I, segons fonts de les organitzacions d'autònoms citades per Europa Press, el govern espanyol ha descartat finalment rebaixar els mòduls.

Per tant, segueixen vigents els ajornaments d'impostos de manera automàtica per a un total de 450.000 autònoms que tenen menys ingressos. La llei estableix que de manera general poden accedir als mòduls els autònoms que tinguin ingressos inferiors als 150.000 euros anuals o a 75.000 si emeten factures. Cal recordar que aquest 2018 entra en vigor la reforma de la llei dels autònoms.

La regulació de l'economia col·laborativa

Control sobre les VTC i les plataformes de lloguer turístic

També s'aprova aquest divendres la regulació dels sectors que involucren empreses tecnològiques com Uber i Airbnb. Després de les diferents vagues del sector del taxi, el govern espanyol -amb el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, com a encarregat- ha acordat una reforma que impedeixi que els titulars de llicències VTC (vehicle de lloguer amb conductor) les pugin vendre durant els dos anys posteriors a haver-les adquirit, amb l'objectiu d'evitar l'especulació. A més també forçarà empreses com Uber i Cabify a inscriure tots els vehicles en un registre públic per garantir-ne el control. En aquest cas cal recordar que la Generalitat ja havia aprovat una llei igual de restrictiva, que el govern espanyol va decidir recórrer.

Pel que fa al lloguer turístic, el govern també aprova aquest divendres un decret impulsat per Hisenda que obligarà plataformes com Airbnb, HomeAway o Wimdu a enviar a l'Agència Tributària a partir del juliol tota la informació sobre els propietaris i clients. La informació haurà d'identificar el titular de l'habitatge i de qui el lloga.

Límit al creixement del cultiu del cava

Agricultura aprova una solució salomònica

Tal com ha avançat 'El País' aquest divendres, el govern espanyol també ha posat fi a la guerra del cava. El Consell Regulador demanava limitar el creixement de la superfície els pròxims 3 anys només a 0,1 hectàrees, però els viticultors en demanaven més. Finalment el ministeri d'Agricultura ha decidit augmentar la superfície a 172 hectàrees. L'any passat van ser 300.