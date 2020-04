Qui s'haurà de quedar a casa quan s'aixequi dilluns el confinament total?

Fregant la mitjanit del diumenge 29 de març el govern espanyol va penjar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el reial decret llei 10/2020, amb què Pedro Sánchez regulava l'enduriment del confinament que havia anunciat aquell cap de setmana. Aquelles mesures –que restringien només als treballadors essencials la possibilitat d'anar a la feina i establien un permís retribuït per als que no podien seguir treballant– s'allargaven fins a aquest dijous dia 9 d'abril, just el dia en què, curiosament, el decret s'està debatent al Congrés per ser convalidat. Malgrat la demanda d'actors com el president de la Generalitat, Quim Torra, de mantenir el confinament total, el mateix Sánchez ha recordat que els efectes del decret caduquen a partir de diumenge –quan s'acaba la Setmana Santa a la major part de l'Estat–, de manera que, si no hi ha canvis, dilluns ja no només seran els treballadors essencials els que podran anar a treballar.

Però exactament qui podrà sortir a treballar? A l'espera de si durant el cap de setmana el govern espanyol acota amb algun nou decret quins treballadors poden sortir de casa i quins no –no és descartable que els treballadors passin un altre cap de setmana pendents del BOE–, la situació a partir de dilluns serà la següent: el reial decret llei 10/2020, que regula els treballadors essencials, decaurà i el marc jurídic de referència tornarà a ser el reial decret 463/2020, pel qual es declarava l'estat d'alarma. Aquest decret, recordem-ho, establia en el seu article 10 i en un annex una llista de tots els equipaments i activitats l'obertura al públic dels quals quedava suspesa amb l'estat d'alarma. Aquesta seria la llista que regularia, doncs, quins negocis hauran de seguir tancats a partir de dilluns. En principi, la resta de treballadors –que no puguin fer teletreball o estiguin en ERTOs, etc.– haurien de tornar a la feina. Dijous a la nit, segons el decret, s'acaba el permís retribuïble i recuperable.

. Petits comerços que no siguin de primera necessitat

Tots excepte establiments d'alimentació, farmàcies, centres veterinaris, higiene, premsa i papereria, benzineres, estancs, equips tecnològics, telefonia i correspondència, tintoreries i perruqueries a domicili.

. Restauració i bars

Només es poden prestar serveis d'entrega a domicili.

. Equipaments culturals i d'oci

L'afectació va des de cinemes fins a teatres, biblioteques, arxius, etc.

. Equipaments esportius

D'estadis de futbol i pavellons esportius a gimnasos, pistes poliesportives, etc.

. Activitats recreatives i discoteques

Sales de ball, discoteques, etc.

. Cases de joc i apostes

Des de casinos fins a cases d'apostes, bingos i sales recreatives,

. Parcs d'atraccions, fires i zoològics

Des de parcs d'atraccions fins a parcs aquàtics, fires, zoològics, fires i parcs recreatius per a nens.

. Bars de copes i amb actuacions musicals en directe

. Hotels i allotjaments turístics*

En aquest cas el decret que regula l'estat d'alarma no hi feia referència, però fent us de les seves capacitats el ministeri de Sanitat va decretar el 20 de març el tancament al públic de tots els hotels i allotjaments de curta durada. Alguns s'estan fent servir ara per allotjar pacients de covid-19, ajudant així a treure pressió als hospitals.