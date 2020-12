EN DIRECTE | Pla de xoc de l'Estat per a l'hostaleria: rebaixa d'un 50% del lloguer però sense ajuts directes

Després de setmanes de discussió, les ajudes a l'hostaleria i al comerç arriben aquest dimarts al consell de ministres. El govern espanyol donarà llum verda a noves mesures per al sector horeca ( hostaleria , restauració i cafeteries) i el comerç, com va avançar El País i han confirmat fonts del ministeri d'Indústria a l'ARA. Entre les principals novetats, s'aplicarà una reducció del 50% del lloguer del local que ha de permetre donar més oxigen als empresaris afectats per les restriccions sanitàries.



Qui ho pot demanar? Podran accedir a aquesta rebaixa del lloguer els immobles d'aquells negocis que siguin propietat d'un gran tenidor (més de 10 immobles) o una entitat pública i que amb anterioritat –durant la pandèmia– no hagin arribat a un acord sobre una rebaixa de la quantitat que havien de pagar cada mes o la possibilitat d'una moratòria. El llogater del negoci podrà demanar l'ajuda (la rebaixa del 50%) fins al 31 de gener del 2021. Tanmateix, el nou pla també inclourà la possibilitat de demanar una moratòria.





Una de les demandes del sector era poder accedir a liquiditat de forma directa. La proposta

, finalment,

no s'inclou dins el pla que aprovarà el consell de ministres. "Les ajudes directes són els expedients de regulació temporal d'ocupació, les cotitzacions que assumim, les prestacions extraordinàries", defensava ahir la ministra d'Economia,

Nadia

Calviño, quan se li va demanar sobre la possibilitat d'una garantia d'aquestes característiques.

La restauració, un dels sectors més colpejats de la crisi juntament amb el turisme, reclamava des de feia mesos aquest paquet, però els diferents ministeris implicats (fins a cinc) no s'han posat d'acord fins ara. El consell de ministres d'aquest dimarts també aprovarà el reial decret que agilitza l'accés als fons europeus per part de les empreses. El pla planteja, entre altres punts, que els projectes "tractors" seleccionats puguin rebre per avançat fins al 50% del pressupost que sol·licitin per accelerar-ne l'execució.