Els hotelers avisen: l’arribada de britànics pot caure un 15% pel Brexit

Les dificultats que està trobant la premier britànica, Theresa May, per aprovar l’acord amb la UE per la retirada del Regne Unit de la UE pot desembocar en un Brexit caòtic que afectaria directament un dels sectors clau per a l’economia catalana, el turisme. La data límit per arribar a un acord entre Brussel·les i Londres és, per ara, aquest divendres. Tot i que les dues parts ja han posat sobre la taula la voluntat de negociar una nova pròrroga, els hotelers temen que el Brexit vagi acompanyat d’un descens de les arribades de turistes britànics a Catalunya. Els turistes del Regne Unit són el grup més nombrós d’estrangers que visiten el territori català. També són el número u en el conjunt de l’Estat.

Dels 19 milions de turistes estrangers que Catalunya va rebre el 2018, un 11% eren britànics, un percentatge que és més elevat a les zones de platja com la Costa Daurada, on gairebé dos de cada deu turistes de fora de l’Estat són del Regne Unit. “Naturalment que hi ha preocupació pels efectes que pugui tenir el Brexit”, admet el portaveu de l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, Sergio Ibarbuen. “El procés està tenyit d’incertesa. No sabem, realment, què passarà”, explica a l’ARA.

2,7 milions menys de turistes

Segons els hotelers, les reserves de turistes britànics podrien baixar en el conjunt de l’Estat un 15% de cara a l’estiu, sobretot en el cas d’un Brexit sense acord. El president de la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT), Juan Molas, adverteix que si la sortida del Regne Unit es produeix abruptament “podrien arribar 2,7 milions menys de britànics”; sobretot, apunta, si es produeix “una caiguda de la lliura esterlina“.

La preocupació contrasta amb el ritme de reserves dels primers mesos de l’any fetes per turistes procedents del Regne Unit, que en el cas de la Costa Daurada han augmentat un 6% al gener i al febrer respecte al mateix període del 2018. Segons Molas, la situació es deu principalment al fet que els turistes britànics “anticipen les seves compres davant la por a un Brexit dur”. Sergio Ibaruren apunta en la mateixa direcció: “Aquesta circumstància es pot deure al fet que els britànics, per por a un Brexit dur, que comportaria una possible devaluació de la lliura, estan avançant les reserves de les vacances”. Els hotelers asseguren que per ara les dades de reserves de cara a la Setmana Santa i a la temporada de primavera anticipen una situació de “normalitat”.

Quan es produeixi la sortida del Regne Unit, l’economia britànica podria entrar en retrocés, fet que afectaria directament el turisme. Un informe del govern de May apunta a una caiguda del PIB del 3,9% en els pròxims 15 anys si el Brexit és acordat i de fins a un 9,3% del PIB si no hi ha acord. També el Banc d’Anglaterra avisa d’una caiguda del 8% del PIB si no hi ha acord.

Però el del turisme no és l’únic sector afectat. El del transport aeri també és un dels que poden patir un impacte més negatiu: les aerolínies britàniques podrien perdre els drets de vol a la Unió Europea quan es produeixi el Brexit, una situació que també perjudicaria l’economia. Segons reconeixen els estats membres, en cas d’un hipotètic Brexit sense acord, “el temps i el cost dels transport aeri augmentarien considerablement […], mentre que la demanda del transport aeri disminuiria”.

Per evitar la interrupció del trànsit aeri entre la UE i el Regne Unit si hi ha un Brexit dur, Brussel·les ha posat sobre la taula un pla de contingència que en garanteix la continuïtat mantenint les llicències de vol a les companyies britàniques durant uns mesos. A més, les aerolínies europees amb majoria d’accionariat britànic -com el cas de Vueling i Iberia, agrupades sota el paraigua d’IAG, que passaran a ser companyies extracomunitàries després del Brexit- tindran sis mesos, fins al 26 d’octubre, per fer canvis en el seu accionariat. El reglament preveu que fins a l’octubre tinguin garantit el dret a seguir explotant vols regulars comercials.

Vueling garanteix els vols

La matriu de Vueling i Iberia és IAG, companyia amb seu social a Madrid però amb la majoria de l’accionariat en mans britàniques. La normativa comunitària estableix que per considerar comunitària una companyia -i per tant, perquè disposi de drets de vol a la UE- almenys el 51% del seu accionariat ha de ser comunitari. Amb el Brexit, el Regne Unit passa a ser un país tercer i les companyies d’IAG passarien a ser extracomunitàries. Fonts de l’empresa consultades per l’ARA no confirmen si la companyia ja ha canviat el seu accionariat i es limiten a assegurar que l’empresa complirà amb la normativa. En el cas d’un Brexit sense acord, “els vols de les aerolínies continuaran operant amb normalitat”, asseguren les fonts.

L’Associació Internacional de Transport Aeri (IATA) reconeix que el pla de contingència “posa fi a moltes incerteses per als viatgers”, però adverteix que és només “una solució temporal” i exigeix un acord complet “que asseguri la connectivitat aèria sense interrupció”. La IATA avisa que el Brexit ha alentit el creixement del sector. “La incertesa que genera la manca d’acord sobre el Brexit condiciona també les decisions dels viatgers”, assegura el conseller delegat de la IATA, Alexandre de Juniac.

LES CLAUS

1. Per què es veurà afectat el turisme?

La sortida del Regne Unit de la UE pot provocar una recessió de l’economia britànica, i també hi ha el risc d’una devaluació de la lliura esterlina. Els hotelers temen que això provoqui una caiguda d’un 15% de les arribades de turistes britànics a Catalunya i al conjunt de l’Estat. Els britànics representen el percentatge més important de turistes estrangers: a Catalunya són un 11%, però a les zones de la costa catalana el percentatge arriba a gairebé el 20%.

2. Caurà la lliura esterlina en el cas d’un Brexit dur?

Els analistes consideren que és molt difícil predir si la lliura esterlina es devaluarà. Des del juny del 2016, quan el Regne Unit va votar el referèndum del Brexit, la lliura esterlina ha demostrat una alta volatilitat. En qualsevol cas, el Banc d’Anglaterra ha llançat en els últims mesos advertències davant d’un Brexit dur: si la sortida es produeix sense acord, el PIB del Regne Unit podria caure un 8%, més del que l’economia britànica va retrocedir durant la crisi econòmica (6,5%). En un escenari de sortida acordada, l’economia britànica també se’n ressentiria.

3. Quin impacte tindrà el Brexit en el transport aeri?

Brussel·les porta mesos advertint sobre les conseqüències d’un Brexit sense acord: “Es veuria afectat no només el sector del transport aeri, sinó també altres sectors de l’economia que depenen en gran mesura de l’aeri”, afirma la Comissió Europea. Per evitar-ho, Brussel·les ha impulsat una pròrroga dels permisos aeris per a les companyies britàniques i dona sis mesos a les aerolínies que tenen el seu accionariat majoritàriament en mans britàniques, com IAG -matriu de Vueling i Iberia-, perquè el reestructurin.

4. Com estan les negociacions del Brexit?

Divendres s’acaba l’última pròrroga pactada i, si no n’hi ha una de nova, es produirà el Brexit sense acord. Però el més probable és que dimecres, en la nova cimera europea extraordinària convocada sobre el Brexit, s’acordi una nova pròrroga. La primera ministra britànica, Theresa May, vol que sigui fins al 30 de juny.