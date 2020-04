Escrivá evita posar data per a la renda mínima vital però Iglesias anuncia que es posarà en marxa al maig

El govern espanyol s'està accelerant al màxim per posar en marxa un dels acords de govern entre el PSOE i Unides Podem, la renda vital mínima. El ministeri de Seguretat Social fa temps que hi treballa i no preveia posar en marxa la mesura fins d'aquí uns mesos, però la crisi econòmica provocada per la pandèmia del coronavirus ha obligat l'executiu a accelerar el disseny de la mesura per posar-la en marxa abans del previst. El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha evitat posar-hi data però el vicepresident de Drets Socials del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha assegurat que estarà enllestida al maig. És la data que havien apuntat aquest dimecres fonts del ministeri que dirigeix el líder d'Unides Podem.

En una entrevista a la Cadena SER, Escrivá ha reiterat aquest dijous que el govern espanyol treballa “a marxes forçades” per poder posar en funcionament “com més aviat millor” l’ingrés vital mínim, però no ha confirmat cap data més enllà d'apuntar, com ja va fer aquest dimecres, que es podria aprovar en qüestió de "setmanes". “Quan tinguem la data tancada l’anunciarem i la portarem al consell de ministres”, ha assegurat Escrivá. Iglesias, però, ha anunciat que es posarà en marxa al maig. En un missatge a Facebook, Iglesias subratlla que “hi ha centenars de famílies a Espanya que no podien esperar mesos” per cobrar l’ingrés vital mínim.

"Estem molt contents que el govern de coalició finalment hàgim acordat que en aquest país hi haurà un ingrés mínim vital aquest mateix mes de maig", ha escrit el vicepresident segon de l'executiu. "Permetrà també que molta gent mantingui una mínima capacitat de consum, que és imprescindible perquè l'economia es recuperi com més ràpid millor quan hàgim derrotat el virus", explica Iglesias.

Iglesias avança que en les pròximes hores hi haurà reunions entre els equips de Drets Socials i de Seguretat Social per acabar de perfilar els detalls de la mesura. De fet, segons fonts properes al vicepresident segon, es podria anunciar avui mateix. Escrivá no ho ha descartat del tot, però ha assegurat que s'ha assabentat a través de la premsa de la suposada presentació aquest dijous de la mesura. A hores d'ara, la Moncloa no ha anunicat cap roda de premsa ni d'Escrivá ni d'Iglesias.

Pressió de Podem

La pressió d'Unides Podem perquè s'aprovi la renda mínima en plena pandèmia del coronavirus ha sigut màxima. Iglesias havia arribat a proposar un ingrés pont per posar en marxa immediatament per pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària, que han afectat moltes famílies. Però la proposta havia topat amb el no d'Escrivá. A canvi, el ministeri de Seguretat Social es va comprometre a accelerar el disseny de la mesura, que tindrà caràcter permanent i serà compatible amb les ajudes autonòmiques.

El govern espanyol calcula que beneficiarà prop d'un milió de llars espanyoles i tres milions de persones. "Aquesta no és una victòria del govern de coalició, ni tampoc d'Unides Podem; és una victòria de tots els col·lectius que durant molts anys han treballat per posar sobre la taula la renda mínima", ha escrit Iglesias a Facebook.