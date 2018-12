La inversió estrangera a Catalunya suavitza la caiguda fins al 16% però es dispara a Espanya

La inversió estrangera a Catalunya va remuntar durant el tercer trimestre, però l'indicador segueix a la baixa respecte al 2017. Concretament, aquesta dada va caure un 16% en l'acumulat de l'any fins al setembre, tot i que va registrar un augment del 30% en comparació amb el segon trimestre, segons les dades actualitzades aquest dijous pel Registre d'Inversions Exteriors del ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Precisament, entre l'abril i el juny s'havia desplomat un 40%.

Aquesta tendència contrasta amb el moment dolç que es viu al conjunt d'Espanya, on fins al tercer trimestre la inversió estrangera ha remuntat un 86%. Tot i així, Catalunya manté la segona posició en el rànquing de comunitats autònomes que capten més inversió estrangera, només per darrere de Madrid. Durant el primer trimestre el País Basc va esgarrapar-li aquest títol, però ara l'economia d'Euskadi ha caigut fins al quart lloc per un repunt puntual de la inversió estrangera a l'Aragó.

Des que Catalunya ha empitjorat en les estadístiques d'inversió estrangera, Madrid ha sigut la gran beneficiada d'aquesta caiguda. En comparació amb el 2017, aquesta comunitat autònoma gairebé ha triplicat el volum de les operacions d'empreses de fora al seu territori fins a un total de 29.830 milions d'euros de gener a setembre. L'any passat, però, el creixement es va concentrar durant el quart trimestre, fet que podria suavitzar aquest repunt si no es torna a produir.

Cal tenir en compte que la Generalitat elabora els seus propis informes d'inversió estrangera fent servir altres càlculs, ja que considera que els del ministeri no reflecteixen correctament les operacions que es produeixen durant l'any. És per això que fa servir períodes més amplis que, segons el seu criteri, ajuden a esquivar la "volatilitat" associada a la inversió estrangera i copsar millor les tendències de cada territori.