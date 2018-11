Detingut el president de Nissan, Carlos Ghosn, per delictes fiscals

Les autoritats japoneses han arrestat aquest dilluns el president de Nissan Motor, Carlos Ghosn, per presumpta evasió fiscal, segons ha avançat l'agència Kyodo citant fonts properes a la investigació. El directiu hauria estat interrogat per la fiscalia de Tòquio per, suposadament, haver ocultat una sèrie de sobresous.

D'altra banda, fonts de Nissan han explicat que la junta directiva ja prepara la destitució de Ghosn, de 64 anys, en una pròxima reunió. L'interrogatori s'ha produït després que l'empresa fes una investigació interna i detectés "faltes greus". El fabricant de cotxes convocarà una roda de premsa durant el dia d'avui per explicar el cas. El directiu hauria ocultat a l'empresa la seva remuneració real i fet servir per a ús personal actius corporatius.

L'empresari brasiler, que també és president de dues empreses més del grup, és un dels homes de negocis més influents del Japó. Ghosn va aterrar a Nissan el 199 com a conseller delegat per liderar la recuperació del grup automobilístic després d'una aliança de capital amb la francesa Renault. De fet, aquesta companyia ha patit una forta caiguda de prop de l'11% a la borsa després que es conegués la detenció del directiu.