La justícia anul·la el veto europeu a la venda de la filial britànica de Telefónica a Hutchinson

La justícia europea ha autoritzat aquest dijous la venda d'O2, la filial britànica de Telefónica, al grup xinès Hutchinson Whampoa, revocant així el veto a l'operació que havia imposat la Comissió Europea el 2016.

El 2015 Telefónica va tancar la venda d'O2 per 14.000 milions d'euros a la multinacional Hutchinson, amb seu a Hong Kong. L'objectiu de la companyia espanyola era obtenir una entrada de liquiditat que destinaria principalment a rebaixar el seu deute, que aleshores era d'aproximadament 43.000 milions.

No obstant, la Comissió, que a nivell europeu actua com a regulador de la competència, va prohibir la compravenda argumentant que es concentraria massa el mercat britànic de telefonia mòbil, ja que un dels operadors, en aquest cas O2, desapareixeria. Segons l'executiu comunitari, aquest fet provocaria una pujada de preus i perjudicis als consumidors, que tindrien menys opcions a l'hora de triar operadores de mòbil.

La sentència d'aquest dijous, però, considera que la Comissió no va ser capaç de demostrar amb prou claredat els suposats efectes perjudicials sobre el mercat de les telecomunicacions al Regne Unit ni sobre els usuaris de telefonia. Així mateix, els jutges no consideren que els indicis siguin prou evidents per afirmar que la compravenda afectaria la competència ni el mercat minorista ni el mercat majorista britànics.

El cas, però, pot no acabar aquí, ja que la Comissió té uns setanta dies per recórrer la sentència al Tribunal de Justícia de la UE, la màxima instància del sistema judicial comunitari, que tindrà l'última paraula.

El 2013, Hutchinson va comprar a Telefónica la seva filial a Irlanda per 850 milions d'euros, una operació autoritzada per Brussel·les.

Per complicar més el cas, Telefónica ha anunciat aquest mateix mes una fusió al Regne Unit, on O2 s'ha aliat amb Virgin Media per competir amb British Telecom. Per aquesta operació, el grup espanyol ha rebut 6.500 milions d'euros.