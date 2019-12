El TSJC obliga l'ANC a tancar la web que promou el consum d'empreses afins

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat a l'Assemblea Nacional Catalana que tanqui la web Consumestrategic.cat, amb la qual l'organització pretén promoure que els ciutadans consumeixin a empreses afins, sigui per proximitat a l'independentisme o per altres qüestions.

La patronal Foment del Treball va decidir denunciar la campanya per competència deslleial i, mentre no hi hagi sentència, l’organització empresarial també va sol·licitar als tribunals que tanquin la web de forma cautelar. Ara, el jutjat mercantil número 11 ha ordenat que així sigui. A part, la jutge Amagoia Serrano també ordena a l’ANC que “cessi qualsevol actuació” de difusió de la campanya Consum Estratègic.

En la primera vista que hi va haver al TSJC per valorar la necessitat d’implantar mesures cautelars, l’ANC va defensar que la seva campanya "afavoreix la competència" i que, per tant, no hi havia motiu per sancionar-la. De moment, però, la jutge de moment no ha estimat els seus punts de vista. En canvi, Foment va protestar per considera que la campanya va “més enllà” d’una simple crítica i va posar a disposició dels consumidors “instruments materials i humans perquè la crítica tingui conseqüències perjudicials”.

A la seva interlocutòria, però, la jutge Serrano també exigeix a la patronal catalana que pagui un dipòsit de 50.000 (en realitat es denomina caució) per assumir possibles despeses futures. En cas que no ho faci, les mesures cautelars quedarien sense efecte.

Boicot o no boicot?

La clau que s’haurà de dirimir al judici és si la web de l’ANC per promocionar el consum d’empreses que comparteixen els seus punts de vista (a la web es recomanen empreses que simpatitzen amb el sobiranisme, però també amb el cooperativisme, per exemple) constitueix un boicot a les companyies que queden excloses del seu llistat o si, per contra, l’ANC té dret a fer promoció d’aquest tipus de companyies.

Els serveis jurídics de Foment estan convençuts que una campanya com aquesta és il·legal i que, per tant, aconseguiran el tancament de la web.