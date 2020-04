L'Estat justifica la retallada de fons ocupacionals al Govern perquè "la gent ha de poder menjar"

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha justificat aquest dimecres la retallada del 50% dels fons que reben les comunitats per a les polítiques actives d'ocupació. En una trobada telemàtica amb representants de la patronal Pimec, la ministra ha indicat que és "una mesura excepcional", però el govern espanyol ha decidit prioritzar els diners públics als expedientes de regulació temporal d'ocupació (ERTO). "Ens ha semblat que era millor que la gent pogués menjar", ha dit.

La ministra ha sortit així al pas de les crítiques que va fer el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, per la retallada d'aquests fons, a les quals es van sumar les principals patronals catalanes com Pimec, Foment del Treball i Cecot.

La ministra també ha obert la porta a allargar en el temps els avantatges excepcionals dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causa del coronavirus. Yolanda Díaz ha admès que ja hi ha grans empreses que presenten ERTOs per causes de producció, i no per causa de força major.

Però ha indicat que hi ha determinats sectors que notaran més en el temps l'impacte del covid-19, com són el turisme, la navegació aèria i marítima o el sector recreatiu i cultural.

"El nostre equip treballa en l'escenari que en aquests sectors continuarà la força major", ha dit la ministra, i per això "s'hauran de mantenir les mesures excepcionals per evitar que moltes empreses tanquin", ha remarcat, i ha recordat que en el sector dels serveis hi treballen a Espanya cinc milions de persones.

Yolanda Díaz ha recordat el pes important que té el turisme a Catalunya i ha dit que és la comunitat on s'han presentat més ERTOs. En aquest sentit, ha agraït la col·laboració de la Generalitat, a diferència d'altres comunitats. Catalunya lidera els ERTO presentats a Espanya i l'Estat dedicarà uns 1.100 milions d'euros per pagar-los. D'aquesta quantitat, 820 milions són per pagar les prestacions als treballadors i 280 per pagar les cotitzacions socials, ja que les empreses no les hauran de pagar.

La ministra ha demanat la col·laboració de patronals, sindicats i governs autonòmics en el disseny de la sortida d'aquesta crisi, tot i les crítiques que ha rebut, per exemple per part del president de Pimec, Josep González, per no haver consensuat el permís retribuït recuperable durant el confinament.

Més crèdits ICO i Pactes de la Moncloa

Les crítiques també s'han dirigit a la ministra per l'esgotament de la primera línia de crèdits de 20.000 milions avalats per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO). La ministra ha indicat que el govern espanyol autoritzarà noves línies d'aquests crèdits per evitar la manca de liquiditat de les empreses.

Respecte a això, el president de Pimec ha demanat a Yolanda Díaz que el govern espanyol que posi límit als interessos d'aquests crèdits, ja que tenen l'aval en un 80% per l'Estat.

D'altra banda, el president de Pimec ha dit a la ministra que la seva patronal està disposada a donar suport a uns nous Pactes de la Moncloa "perquè tots hem de remar" per superar la crisi.