El Congrés aprova la nova llei hipotecària que protegeix millor el client

El Congrés ha aprovat definitivament aquest dijous, després de passar pel Senat, la nova llei hipotecària, que ha tingut temps d'acabar tots els tràmits parlamentaris abans de la dissolució de les Corts per les eleccions del 28 d'abril. Espanya aprova aquesta legislació, que transposa una directiva europea, amb tres anys de retard i sota l'amenaça d'una multa milonària per part de la Comissió Europea. Els partits polítics, però, no s'han limitat a adaptar la normativa comunitària sinó que han aprofitat per introduir-hi normes que posin fi a alguns abusos i llacunes legislatives en matèria d'hipoteques.

La nova llei endureix les condicions dels desnonaments per evitar que es pugui executar una hipoteca quan el client ha deixat de pagar només tres quotes. A partir d'ara, només es podran fer desnonaments si el client no paga durant almenys un any. La norma també prohibeix els abusos com el de les clàusules terra i obliga els bancs a explicar amb claredat les condicions del crèdit hipotecari.

Despeses hipotecàries

Pel que fa a les despeses lligades a la hipoteca, els bancs es faran càrrec de totes -també de l'impost dels actes jurídics documentats, contràriament al que va dictaminar el Suprem- menys de la taxació de l’habitatge, que haurà de pagar el client. Tot i això, el repartiment de les despeses està pendent de l'aprovació d'un reglament que el govern del PSOE no pot garantir que s'aprovi abans de l'abril. "Intentrem fer-ho abans de les eleccions", ha subratllat la ministra d'Economia, Nadia Calviño.

La nova llei també posa les coses mès fàcils als clients que vulguin canviar la hipoteca de banc i es redueixen les comissions màximes que les entitats poden cobrar per amortització anticipada per a les hipoteques de tipus fix.