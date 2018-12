El Congrés aprova la llei hipotecària que endureix les condicions per als desnonaments

La comissió d'economia del Congrés ha aprovat aquest dimarts la nova llei hipotecària, una norma que millora els drets dels consumidors i adopta la jurisprudència de la justícia europea en matèria de crèdits hipotecaris. Entre les novetats destaca l'enduriment de les condicions per a les execucions hipotecàries, el pas previ als desnonaments. Quan entri en vigor, un mes després de la seva aprovació definitiva, no es podrà procedir als desnonaments si no hi ha almenys 12 quotes impagades.

La llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari passarà ara al ple del Congrés, que la votarà la setmana que ve, i després al Senat, però no es preveuen grans canvis atès que ha estat pactada i votada en comissió per una majoria de formacions polítiques. Només Podem hi va votat en contra perquè la considera clarament insuficient.

Aquestes són les novetats més importants de la nova llei: