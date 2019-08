Madrid i Galícia també reclamen a Sánchez el que se’ls deu de finançament autonòmic

El nou conseller d’Hisenda madrileny, Javier Fernández-Lasquetty, va anunciar ahir que Madrid ja ha reclamat per carta al president espanyol, Pedro Sánchez, els 1.237 milions d’euros impagats del finançament autonòmic.

L’endemà que el vicepresident català, Pere Aragonès, avisés que portarà l’Estat als tribunals per aquesta pugna, el polític madrileny va assegurar en una entrevista a esRadio que Madrid “seguirà reclamant al govern el finançament ordinari que hauria d’estar arribant a totes les comunitats autònomes”, però no ho farà “de bracet de la Generalitat de Catalunya, dels que volen destruir Espanya”. Així, Fernández-Lasquetty contestava a les comunitats que critiquen Madrid per abaixar impostos i fer dúmping fiscal. De fet, els va recomanar que “si els sembla un inconvenient tenir uns impostos molt més alts que la Comunitat de Madrid, la solució és molt senzilla: que els abaixin”.

La Xunta valora la via judicial

El secretari general del Partit Popular de Galícia, Miguel Tellado, va assegurar també ahir que el seu partit no descarta que la Xunta presenti un recurs judicial per reclamar els lliuraments pendents des del govern central als comptes públics de Galícia, que xifra en 700 milions d’euros

El govern gallec, va dir Tellado, “no renunciarà a cap via per fer efectiu l’exercici dels seus drets en defensa dels interessos de tots els gallecs”, tot i que va matisar que serà l’assessoria jurídica de la Xunta qui decideixi com es fa.

“Cada comunitat té la seva pròpia iniciativa”, va afegir, i “no es tracta de sumar-se a una causa”, sinó de reclamar per les vies que calguin els fons deguts a cadascuna de les administracions.