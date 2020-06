La marxa lenta dels treballadors de Nissan causa retencions als accessos a Barcelona

Els treballadors de Nissan de les fàbriques de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac han protagonitzat aquest dijous marxes lentes amb cotxe que han causat retencions als accessos a Barcelona.

Els treballadors s'han reunit a les respectives fàbriques per avançar lentament fins a la Diagonal de Barcelona i concentrar-se davant el consolat del Japó, en una acció de protesta per l'anunci del tancament de les plantes abans del final d'any.

651x366 Els treballadors de Nissan protesten a la Diagonal de Barcelona / Francesc Melcion Els treballadors de Nissan protesten a la Diagonal de Barcelona / Francesc Melcion

Tres columnes de vehicles, formades per turismes i motocicletes, han sortit cap a les 10.30 hores de les fàbriques fent sonar els clàxons i portant cartells en defensa dels 25.000 llocs de treball directes i indirectes amenaçats pel tancament.

La concentració més important de vehicles s'ha produït a la Zona Franca, la planta més gran, on a primera hora del matí s'han reunit centenars de treballadors per preparar la protesta.

En alguns cotxes s'han enganxat cartells amb lemes com "25.000 famílies. Nissan no es tanca" i imatges del Daruma, la tradicional figura votiva japonesa del fundador de la filosofia zen que era present en totes les cerimònies de presentació dels nous models a la factoria de la Zona Franca.



Els treballadors de Nissan a Barcelona també han protestat davant del bufet Garrigues, que pilotarà el procés de tancament, i que és a la Diagonal a escassos metres del consolar nipó, i han han anunciat tota mena de mobilitzacions per intentar pressionar la multinacional perquè renunciï a la intenció de tancar les plantes a Catalunya al desembre. Poc abans de les 14.00 hores el trànsit s'ha restablert a la Diagonal.