La millora de les pensions baixes, mesura estrella dels pressupostos

El govern del PP va tancar ahir el primer acord del projecte de pressupostos per al 2018 amb Ciutadans. L’acord anunciat pel partit taronja ja era gairebé totalment conegut en la majoria de les seves mesures, amb l’excepció de l’increment de les pensions més baixes. De fet, aquesta és una proposta anunciada per Rajoy però que ahir el president de Ciutadans, Albert Rivera, es va fer seva anunciant un augment del 2% de les pensions més baixes, a més de la rebaixa de l’IRPF als pensionistes que menys ingressen. Aquestes mesures afectarien més de 7,2 milions de pensionistes, més d’un 75% del total.

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, just després que Rivera anunciés l’acord, compareixia recelós que el líder de Ciutadans es fes seus els pressupostos. Montoro va recordar que la formació taronja “acaba d’arribar a l’arena” política i que fins ara la seva funció sempre ha sigut de “suport” a les polítiques del PP.

La majoria de les mesures acordades amb Ciutadans impliquen o bé la reducció dels ingressos o bé l’increment de despesa, i per això fa una setmana el Banc d’Espanya avisava que posaven en risc el compliment de dèficit del 2018. Ahir Montoro va assegurar que és habitual que el Banc d’Espanya critiqui la seva política pressupostària.

Malgrat tot, les possibilitats que els pressupostos acabin tirant endavant semblen magres. Perquè siguin aprovats en la primera votació del Congrés cal una majoria de com a mínim 175 diputats, que s’aconseguirien, justos, si el PNB se sumés a l’acord PP-Cs. Els nacionalistes bascos de moment s’han mostrat refractaris a negociar res mentre el 155 estigui en vigor a Catalunya, tot i que fonts populars apunten que hi havia negociacions discretes per tenir un acord avançat un cop hi hagi Govern a Catalunya. Els últims esdeveniments, però, han enrarit més l’ambient, i fonts jeltzales van reiterar ahir aquesta postura: “Amb la gravetat de la crisi política en què estem immersos, i la situació legal, jurídica i humana de representants de la ciutadania de Catalunya, ens sembla fins i tot frívol i irresponsable parlar de pressupostos”.

En principi només hi ha temps fins a principis de maig per aconseguir el sí del PNB. Al PP compten poder doblegar els nacionalistes, però la pressió de Bildu i Podem al País Basc dificulta que el partit d’Iñigo Urkullu pugui fer un moviment que s’interpretaria com a blanquejador de la repressió del govern espanyol a Catalunya.

Els comptes pactats eleven un 1,3% el sostre de despesa, cosa que permetria incloure una millora de les pensions. A més, es preveu que no hagin de tributar els que cobren fins a 14.000 euros a l’any, i altres rebaixes fiscals. També es preveuen partides per apujar un 1,75% el sou dels funcionaris i començar a equiparar les remuneracions de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional amb altres cossos policials, com els Mossos. El pacte també introdueix noves deduccions a l’IRPF.

Altres aspectes inclosos són l’augment en 572 milions del finançament per al corredor mediterrani, un 80% més que en els anteriors pressupostos, i ajuts als contractes de formació per als joves de menys de 30 anys.

Les mesures estrella del pacte

Rebaixa a l’IRPF

Els que guanyin menys de 14.000 euros a l’any no tributaran, i els que guanyin entre 14.000 i 18.000 euros tindran una rebaixa de 300 euros de mitjana. També hi haurà més deduccions per a discapacitats i famílies nombroses.

Pensions

Pujada d’un 2% de les pensions mínimes i de viudetat, un xec negatiu (rebaixa) per als que cobren entre 600 i 1.000 euros i rebaixa fiscal per als que cobren entre 1.000 i 1.200 euros.

Funcionaris

Pujada d’un 1,75% per als funcionaris i 500 milions per a la millora a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.