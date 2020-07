La mina d’Iberpotash a Vilafruns tanca i fa fora 400 treballadors

Feia nou anys que sobre la mina d’Iberpotash a Vilafruns planava l’amenaça del tancament, però sembla que, finalment, el 2020 serà l’any. La companyia va anunciar ahir el tancament definitiu de la planta “per motius econòmics”. La raó principal és “el baix preu històric del mercat de la potassa i l’alt cost d’extracció de mineral d’aquesta mina”. El president del grup, Carles Aleman, va afegir que a tot això s’ha sumat l’efecte de la pandèmia, que ha incrementat les pèrdues i endarrerit les inversions estrangeres.

A la mina de Vilafruns hi treballen uns 400 treballadors -uns 260 són subcontractats-, el futur dels quals queda en l’aire, malgrat que Aleman va dir que miraran que “l’impacte sigui mínim”.

El primer moviment per dur a terme el tancament es remunta al 2011, quan la companyia va presentar un pla que preveia aturar l’activitat d’aquesta mina per potenciar la de Súria. La clausura es va fixar per al 2015, però les obres imprescindibles per preparar l’altra instal·lació es van anar endarrerint. De fet, els treballadors esperaven el tancament de la planta de Vilafruns el 2022. La decisió d’accelerar-ho, doncs, ha agafat tothom per sorpresa.

Comissions Obreres no va trigar ahir a fer evident el seu rebuig. “El pla de transició de l’empresa per acabar de traslladar l’activitat minera de Sallent a Súria encara no està tancat i hi ha mesures que encara estan en projecte o en procés de desenvolupament”, va afirmar el sindicat. Per tant -va afegir- no s’entén la decisió d’Iberpotash de tancar la mina en aquest moment”. Tot en conjunt porta Comissions Obreres a concloure que es tracta d’una decisió “oportunista”.

Dos morts en un mes

Ho diuen, sobretot, perquè la relació de l’empresa amb els treballadors tampoc viu un moment dolç. La mina de Vilafruns portava tancada des de finals de juny, quan en un sol mes van morir dos treballadors després de dos accidents laborals. El segon va tenir lloc poc després que els empleats, que havien amenaçat amb fer vaga, arribessin a un acord amb l’empresa que va acabar quedant en res. Tot i això, la direcció de la companyia va desvincular ahir el tancament a qüestions de seguretat i va al·legar que es deu estrictament a motius econòmics.