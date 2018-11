El ministeri de Treball diu que el 2023 caldrà "buscar diners" per reomplir la guardiola de les pensions

El secretari d'estat de la Seguretat Social, Octavio Granado, ha assegurat aquest dimecres que caldrà "buscar diners" per reomplir el fons de reserva de les pensions a partir de l'any 2023 o 2025. Per això, Granado ha defensat que les quotes de les Seguretat Social es destinin únicament a pensions i a reservar llocs de feina per a aturats de llarga durada amb més de 55 anys.

Granado ja va advertir el passat mes de setembre que el sistema de pensions a Espanya no era viable en un termini de deu anys.

Segons Granado, la guardiola de les pensions es va "engreixar" per gastar-la en jubilacions de la generació del 'baby boom', és a dir, de les persones nascudes en les dècades de 1950 i 1960. Aquests fons ja estan gastats –va explicar el secretari d'estat-, per la qual cosa serà necessari que el govern central busqui diners suplementaris d'aquí cinc o set anys. Una manera d'aconseguir-ho, ha dit en una entrevista a Antena 3, seria que les despeses de la Seguretat Social no relacionades amb les pensions, com per exemple els 3.000 milions gastats en baixes de paternitat, passessin a ser sufragades pels pressupostos generals de l'Estat.

"Demanem que des de l'Estat es faci un esforç per pagar aquelles polítiques que la Seguretat Social finança amb quotes i que necessiten un suport més gran", ha afirmat Granado. Segons ha dit, si partides com ara la formació dels treballadors, els subsidis per a aturats o la tarifa plana d'autònoms "tinguessin finançament en els pressupostos, la Seguretat Social tindria més marge per pagar les seves pensions".

En aquest sentit, el secretari d'estat de la Seguretat Social ha confirmat que extraurà 3.000 milions d'euros més de la guardiola de les pensions per abonar la paga extra de Nadal que rebran els pensionistes aquest mes. Això suposa 2.000 milions menys que els 5.000 milions estimats inicialment pel govern de Mariano Rajoy, i que l'actual executiu ha rebaixat. Segons Granado, "per desgràcia" la Seguretat Social no tindrà cap altre remei que recórrer al fons de reserva, perquè l'última pujada de les pensions "es va pactar en el buit".

Granado ha afirmat que el sistema fiscal hauria de permetre que els treballadors amb menys ingressos tinguin incentius per estalviar, i ha apostat per tenir en compte tots els indicadors econòmics possibles per garantir que es manté el poder adquisitiu dels pensionistes quan se'ls revalorin les pensions.

Així mateix, el responsable de Seguretat Social de l'executiu espanyol ha assegurat que "forçadament no es jubilarà ningú", tot i que les empreses "intentaran renovar la plantilla", de manera que quan una persona assoleixi una edat no estarà obligada a cobrar la pensió, sinó que l'empresa prescindirà dels seus serveis i, si ho desitja, podrà buscar una feina nova. Així es garantiria, ha dit, que els treballadors més grans no prenen llocs de treball als més joves, que són els que paguen les pensions.