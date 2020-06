El covid-19 mostra les debilitats de la indústria catalana

La indústria catalana va caure un 2,4% el primer trimestre, segons l’Institut d’Estadística, però hi ha un sector que va resistir bé: el farmacèutic, que va créixer un 6,3%. Mentre l’economia s’aturava per la pandèmia, el sector farmacèutic va seguir produint, fins i tot més del normal. Però la indústria catalana -i l’espanyola- no lidera la lluita directa contra el covid-19.

L’emergència ha posat en evidència algunes mancances del sector. Una, la falta d’inversió en recerca i desenvolupament, i l’altra, la necessitat de recuperar la producció de principis actius, que ara en molts casos es fan a l’Àsia i són la base per fer els medicaments a les plantes espanyoles. És el que ha passat amb el paracetamol. “Recuperar la fabricació de certs principis actius i medicaments essencials, que no fa tant es feien a Espanya, seria positiu des del punt de vista sanitari i també econòmic”, diu Javier Urzay, subdirector general de la patronal del sector, Farmaindustria. La majoria de laboratoris amb qui ha contactat l’ARA reconeixen que durant l’emergència de vegades va ser difícil aconseguir aquests principis.

Malgrat això, Farmaindustria destaca que actualment hi ha més de 180 assajos clínics en els quals participen 150 hospitals espanyols, i que Espanya és el primer país d’Europa i el quart del món en assajos clínics en què participen farmacèutiques, tant espanyoles com multinacionals amb plantes a l’Estat. Fins a 13 companyies tenen assajos propis.

A Catalunya, la despesa en innovació tecnològica del sector suposa el 27% sobre el total de la indústria, i voreja els 557 milions d’euros, segons l’últim informe de la indústria catalana del Govern. Més de 2.400 treballadors es dediquen a la recerca. Catalunya té el 38,9% dels laboratoris farmacèutics d’Espanya. Al Principat el sector de la farmàcia representa el 4,9% de la xifra de negoci de la indústria, el 7,6% del seu valor afegit brut i el 4,6% de l’ocupació, amb més de 23.000 empleats.

El teixit industrial català es caracteritza per un grup d’empreses d’origen familiar -Almirall, Esteve, Ferrer, Uriach o Salvat, entre d’altres- i un altre d’empreses estrangeres -Novartis, Sanofi, Bayer Schering, Boehringer Ingelheim, Menarini o Merck-. Amb uns 6.300 milions de facturació global -inferior encara als més de 7.000 milions de fa 10 anys-, el sector farmacèutic català representa aproximadament la meitat de la indústria farmacèutica espanyola.

Grifols

El gegant d’hemoderivats ja fabrica contra el covid-19

Grifols ja ha iniciat la producció de la seva immunoglobulina hiperimmune amb anticossos específics contra el virus SARS-CoV-2 a partir del plasma de persones que han superat la malaltia. Aquest és el primer medicament específic desenvolupat per combatre el covid-19. La multinacional d’hemoderivats lidera la producció d’aquesta potencial teràpia en el marc de la col·laboració establerta amb el govern dels Estats Units. La producció es fa a la planta de Clayton (EUA), i es preveu que les primeres dosis es comercialitzin aquest juliol.

La companyia, que també desenvolupa els seus propis tests, va guanyar 186 milions el primer trimestre i ja ha advertit als inversors que la pandèmia tindrà un impacte de 200 milions en els seus comptes.

Almirall

Beneficiada per la provisió de paracetamol

L’empresa, que entrarà a l’Íbex-35, va veure com els seus resultats es disparaven un 61% el primer trimestre, fins a superar els 48 milions d’euros. La causa va ser un impuls de les vendes en gran part per la provisió de medicaments, especialment de paracetamol, per part dels majoristes. La companyia assegura que va mantenir la producció de les plantes “a ple rendiment”.

Esteve

Col·laboració en investigacions internacionals

Esteve té dos medicaments considerats essencials, haloperidol i Motilium, i ha hagut d’intensificar esforços de producció, reforçar la cadena de subministrament i buscar alternatives d’abastiment a l’estranger, a més de garantir la producció de la resta de fàrmacs de la seva cartera. “Les nostres plantes de producció de principis actius a Celrà i Banyeres del Penedès, i a la resta del món, s’han adaptat per treballar al 100%”, diuen fonts de la companyia.

Aquesta companyia familiar col·labora en diferents investigacions nacionals i internacionals. Participa en la plataforma europea de supercomputació EXSCALATE4CoV, finançada per la Comissió Europea, en un projecte per identificar i reposicionar medicaments actius contra el covid-19. També col·labora amb el Parc Científic de Barcelona i el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmic, l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya i l’Institut Biomèdic de Barcelona en assajos de detecció massiva del covid-19.

Ferrer

Mineria de dades per estudiar l’evolució de la malaltia

Els laboratoris Ferrer estan impulsant amb l’Hospital del Mar i l’empresa Bismart un estudi de pacients amb covid-19 amb una eina de mineria de dades, per identificar els patrons comuns i veure l’evolució de la malaltia i les interaccions amb altres patologies. Ferrer ha augmentat els torns de producció i la contractació per abastir el mercat. La companyia reconeix que en algun moment ha sigut un repte aconseguir algun principi actiu de proveïdors indis, però no s’ha aturat la producció.

Uriach

Augment de les comandes de paracetamol

Uriach no té medicaments directament relacionats amb el covid-19, però té una línia de fabricació per a tercers en què, entre altres coses, es fa paracetamol, i que va rebre fins i tot comandes extres, expliquen fonts de l’empresa. Tot i el confinament, va continuar la fabricació i va abastir el mercat dels més de 70 països on ven. En algun moment es va patir pels aprovisionaments de matèria primera i d’equips de protecció (EPI), diuen des de l’empresa.

Reig Jofre

Antibiòtics i complement alimentari contra la malaltia

El laboratori català té 40 dels 347 medicaments considerats essencials per al tractament de la malaltia. Durant l’emergència ha treballat amb el ministeri de Sanitat per adaptar les produccions de les seves plantes de Barcelona, Toledo i Malmö. Però, a més, la companyia ha iniciat un estudi per saber si el seu complement alimentari Manremyc -per combatre la tuberculosi- pot ser eficaç davant del covid-19. Aquest producte, explica l’empresa, és fruit de deu anys d’investigació i desenvolupament a l’Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol. Des que va fer l’anunci a principis de maig, el valor de les seves accions a borsa s’ha disparat més d’un 20%.