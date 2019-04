L'atur cau a Catalunya mentre a Espanya creix al ritme més alt des de 2013

L'atur va caure en 4.800 persones a Catalunya en el primer trimestre d'aquest any, però va augmentar en 49.900 persones al conjunt d'Espanya.

El nombre de persones sense feina a Catalunya va ser de 446.600. En conseqüència, la taxa d'atur a 31 de març era de l'11,6%, una dècima menys que l'última xifra el quart trimestre de l'any passat, segons dades de l'Enquesta de Població Activa publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística.

A nivell espanyol, es tracta de la pujada més gran registrada des del 2013, en plena crisi econòmica. Així doncs, el nombre de persones sense feina es va situar en 3.354.200 i la taxa de desocupació en el 14,7%, un increment d'un quart de punt percentual respecte a l'últim trimestre de l'any passat, mentre que en comparació amb un any enrere suposa una disminució de dos punts.

En comparació amb el mateix trimestre del 2018, l'atur a Catalunya es va reduir en 12.100 persones i a Espanya, en 441.900. El total de famílies amb tots els membres a l'atur va créixer fins un 3,4% a nivell estatal en el darrer trimestre fins arribar als 1,08 milions.

L'ocupació va baixar en 109.200 persones en el sector serveis i va augmentar en 14.100 persones en l'agricultura, mentre que la construcció i la indústria es van mantenir estables, en relació amb el trimestre anterior.

En canvi, a nivell interanual, l'ocupació a Espanya va experimentar l'increment més gran des de l'inici de la crisi, el 2007. Concretament, va créixer en 5.200 persones en el sector agrícola, però la principal pujada va tenir lloc en la construcció i els serveis, amb 129.000 i 429.000 nous ocupats, respectivament, a indústria ha donat feina a 32.100 nous treballadors. Ara bé, tots aquests augments van ser gràcies al fet que aproximadament tres de cada quatre noves feines -més de 451.000- van ser feines temporals.

Segons Anna Ginés, directora de l'Institut d'Estudis Laborals de l'escola de negocis Esade, la taxa de temporalitat a l'Estat és del 25,88%, una de "les més elevades de la Unió Europea, una dada encara preocupant".

A Catalunya, la població activa –és a dir, la que o bé treballa, o bé busca feina– s'ha reduït en 4.900 persones respecte al quart trimestre del 2018, fins als més de 3,8 milions. Això vol dir que el primer quart del 2019 s'ha tancat amb gairebé 3,4 milions de catalans amb feina, 87.700 més que un any enrere. En aquest aspecte, Catalunya ha estat la segona comunitat autònoma on s'ha creat més ocupació en termes absoluts, només superada per Andalusia.

A nivell estatal, la població activa s'ha situat en 22,8 milions, 43.500 menys que en el trimestre anterior, amb un total de gairebé 19,5 milions de persones ocupades.

El ministeri d'Economia ha valorat les dades en un comunicat destacant que "reflecteixen l'estacionalitat del mercat de treball a Espanya i l'efecte calendari en caure la Setmana Santa a l'abril". Per això, ha destacat que, si es calcula de manera desestacionalitzada, l'atur hauria disminuït un 2,9%.

Per sexes, la taxa d'atur ha sigut de l'11,1% per als homes catalans i del 12,2% per a les dones, mentre que de mitjana a Espanya ha sigut del 12,9% i del 16,4%, respectivament. Ginés ha qualificat d'"alarmant" la taxa d'atur femenina, que, juntament a un augment de la parcialitat -contractes a jornada partida- "indica que la bretxa de gènere augmenta".

Per edats, el principal increment a nivell espanyol ha sigut en la franja d'edat entre els 16 i els 19 anys, en què ha crescut un 2,7% el total de joves sense feina. En les franges entre 25 i 54 anys i entre 20 i 24 anys també s'ha incrementat el nombre de desocupats, un 2,1% i un 0,7% respectivament, mentre que en la franja d'entre 55 i 65 anys s'ha reduït un 0,9% en comparació amb l'últim trimestre del 2018. D'aquesta manera, doncs, la taxa d'atur juvenil –menors de 25 anys– ha sigut del 34,9%.