En marxa la nova vaga d'Iberia al Prat amb 134 vols cancel·lats

L’aeroport de Barcelona comença una nova onada de mobilitzacions aquest dissabte. Aquest és el primer de dos caps de setmana en què el personal de terra d’Iberia -encarregat del transport de maletes i passatgers, per exemple, a través de la pista- farà vaga per reivindicar millores en la seva situació laboral. Els efectes, tal com va passar l’última vegada que aquest col·lectiu va aturar la seva activitat al Prat, s’han començat a notar abans de l’arrencada oficial de la mobilització.

Vueling va anunciar dijous que cancel·lava 112 vols (46 dissabte i 66 diumenge), i divendres va afegir-se a l’estratègia British Airways, que ha anul·lat un total de 16 vols distribuïts en parts iguals els dos dies. Totes les seves cancel·lacions són connexions entre l’aeroport de Heathrow, a Londres, i Barcelona.

Iberia va cancel·lar, també divendres, sis vols entre la capital catalana i Madrid previstos per al cap de setmana. En concret, es veuran afectats tres vols d’anada i tornada entre les dues ciutats dissabte i tres més diumenge.

Retorn a l’escenari del juliol

Les xifres, doncs, comencen a ser similars a les de la mateixa mobilització ara fa un mes: ja són 134 trajectes cancel·lats, 57 dissabte i 77 diumenge. I n’hi podria haver més, ja que els serveis mínims cobriran tots els vols interiors que vagin a illes, però només el 53% dels internacionals i el 32% dels trajectes peninsulars que tinguin una alternativa de transport inferior a tres hores. A més, el personal de terra d’Iberia dona servei a una vintena de companyies, entre les quals, a part de Vueling, Iberia i British Airways, hi ha Aer Lingus, Level, American Airlines i Turkish Airlines.

Fonts d’Aena van explicar ahir que, sense tenir en compte les cancel·lacions, hi havia previstos uns 1.000 vols per dissabte -amb unes 190.000 places ofertes-, i uns 1.075 per diumenge, en aquest cas arribant als 200.000 passatgers. La recomanació que l’empresa gestora de l’aeroport fa als usuaris és que consultin a les aerolínies les possibles afectacions dels seus vols abans d’anar a l’aeroport.