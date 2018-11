L'oposició carrega contra la sentència i convoca una protesta dissabte a Madrid

Els partits de l'oposició han carregat durament contra la sentència del Suprem que ha decidit que seran els clients els qui hauran de pagar els impostos hipotecaris. Units Podem ja ha convocat una manifestació dissabte a les sis de la tarda davant el Tribunal Suprem a Madrid. "Ens veiem amb la ciutadania per defensar la justícia social, la independència judicial i la dignitat", ha piulat el dirigent de la formació lila, Pablo Iglesias.

L'associació de Jutges de la Democràcia també ha criticat la decisió del Suprem i ha afirmat que la sala deu tenir "raons poderoses" per "contradir el que diuen els jutges especialistes en dret tributari". "Si s'hagués gestionat bé des del principi no s'haurien generat aquestes expectatives en els ciutadans i ara aquesta frustració", ha assegurat a Efe el seu portaveu, Ignacio González Vega. L'entitat ha tornat a demanar la dimissió del president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, i el president de la sala, Luis Díaz-Picazo per la "nefasta gestió" del cas.

Des del grup parlamentari d'ERC al Congrés, la diputada Carolina Telechea ha lamentat que "el poder econòmic ha pogut més que la llei i la justícia". Els republicans han qualificat la sentència de "vergonya" i han criticat que demostra que "la banca està per sobre tots els poders".

"Teníem esperances que la justícia estigues per una vegada del costat dels ciutadans i apliqués la llei en benefici del més dèbil", ha insistit Telechea. La diputada d'ERC al Congrés ha recordat que aquest cas reforça "la urgència de reformar el sistema judicial" i l'elecció dels membres dels alts òrgans judicials de l'estat espanyol. El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, també ha afirmat a Twitter que la decisió enfonsa "encara més" la credibilitat del poder judicial espanyol.

Una decisió que enfonsa encara més (si és que era possible) la credibilitat del poder judicial espanyol. https://t.co/6Dly7kMkjd — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 6 de noviembre de 2018

La diputada del PDECat al Congrés Lourdes Ciuró també ha afirmat que la sentència és un fet "inaudit" i constata que "la independència judicial és un miratge". En aquest sentit, ha reivindicat que la notícia exigeix la dimissió immediata del president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes.

El Supremo diu qui pagarà és el client i no el banc!



O sigui: telefonada. Frè de mà i rectificació. Inaudit!

Constatem que la independència judicial és un miratge.

Ridícol del TS que exigeix dimissions.

Exigirem la dimissió immediata de Lesmes https://t.co/t7kWckBsP2 — Lourdes Ciuro 🎗 (@lciuro) 6 de noviembre de 2018

De fet, la sentència ha aconseguit posar d'acord els partits independentistes amb membres del Partit Popular. El president del PPC, Xavier García Albiol, ha considerat que la decisió del Tribunal Suprem que sigui el client qui pagui l'impost vinculat a la constitució d'una hipoteca és "un greu error de conseqüències socials imprevisibles".

A través de Twitter, Albiol ha estat un dels primers polítics a reaccionar a la decisió del Suprem, amb la qual s'ha mostrat molt crític: "La decisió del Tribunal Suprem que sigui el client qui pagui els impostos de les hipoteca, corregint-se a si mateix, crec que és un greu error de conseqüències socials imprevisibles".

La decisión del Tribunal Supremo que sea el cliente quien pague los impuestos de las hipoteca, corrigiéndose a si mismo, creo que es un grave error de consecuencias sociales imprevisibles. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 6 de noviembre de 2018

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha demanat la dimissió immediata del president de la Sala Tercera del Suprem, Luis Díez-Picazo per la seva "gestió pèssima" del cas. "Avui guanya la banca i perden els consumidors i tota la societat", ha dit l'organització de consumidors, que ha qualificat de "vergonyosa" la sentència en un comunicat.

Per la seva banda, el govern del president Pedro Sánchez ha anunciat que es prendrà el seu temps per "analitzar i estudiar l'impacte de la decisió del Tribunal Suprem sobre les hipoteques". Segons fonts de la Moncloa, l'executiu espanyol "fixarà la seva posició al Consell de Ministres del proper dijous".