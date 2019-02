La patronal Foment estudia retirar-se del recompte de representativitat empresarial

El Govern ha provocat un nou xoc entre les patronals catalanes després que aquest dilluns ha publicat al 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya' (DOGC) l'ordre del departament de Treball per posar en marxa el procés de recompte per a la representativitat empresarial. La patronal de les grans empreses, Foment del Treball, ha anunciat que estudia retirar-se del procés, mentre que Pimec, patronal de micro, petites i mitjances empreses, ha celebrat que s'iniciï el recompte.

L'executiva de Foment del Treball, que ja tenia previst reunir-se aquesta tarda, ha anunciat que sospesa retirar-se del recompte. Foment estudia aquesta opció "amb molta contundència i molta fermesa", ha assegurat el president d'aquesta patronal, Josep Sánchez-Llibre, que ha qualificat el recompte, tal com el planteja la Generalitat, de "subjectiu i arbitrari".

La condició que posa Foment és que el recompte no es faci segons el nombre d'afiliats que té cada patronal, sinó "sota criteris que reflecteixin la representativitat empresarial". Sánchez Llibre ha tornat a posar sobre la taula criteris com la facturació, les exportacions, el nombre d'empleats o les inversions. I ha posat un exemple concret: la Cambra de Contractistes (membre de Foment) té el 70% de l'obra pública que s'adjudica a Catalunya, i no pot ser que 90 membres d'aquesta organització comptin el mateix que 90 autònoms que es dediquen a fer reparacions o petites rehabilitacions a les llars.

Tot i la seva posició, Sánchez Llibre ha indicat que es manté obert a la negociació amb Pimec, però per arribar a un acord que se situï entre el 50% de representació per a cada patronal que demana Pimec al 65% per a Foment i 35% per a Pimec que està disposat a acceptar Foment.

En el fons de la batalla, la representativitat de les patronals és clau per estar present en les diferents meses de negociació en què participen els agents socials, així com per al repartiment de les subvencions públiques, uns dos milions d'euros anuals.

Recurs als tribunals

Sánchez Llibre ha assegurat que si el Govern no paralitza el recompte Foment del Treball presentarà un recurs contenciós administratiu davant dels tribunals i demanarà que es modifiquin els criteris del decret del Govern del 2015, que estableix que el criteri sigui el nombre d'afiliats. Per al president de Foment, s'haurien de tenir en compte aspectes com ara que Foment representa el 70% del PIB català, el 90% de la negociació col·lectiva, el 90% de les exportacions o el 70% de l'obra pública.

A més, Sánchez Llibre s'ha queixat d'inseguretat jurídica, perquè l'ordre per al recompte s'ha publicat al DOGC sense haver publicat abans dues sentències sobre el procés, si ve ha admès que aquestes sentències eren per qüestions purament formals sobre qui tenia la competència per fer el recompte i no sobre el fons del cas, és a dir, com s'ha de fer. També ha indicat que l'ordre de Treball sobre el recompte no té previst que s'ha de fer en el cas de la doble afiliació, és a dir, les empreses que pertanyen a les dues patronals.

Pimec: "És una fita històrica"

Per la seva banda, Pimec ha celebrat l'ordre del recompte dictada pel conseller Chakir el Homrani.

"És una fita històrica, perquè per primera vegada les organitzacions empresarials podran demostrar la seva representativitat", ha sostingut Pimec en un comunicat aquest dilluns.

La patronal ha criticat que han sigut "molts anys de greuges" en els quals no s'ha permès representar d'una manera justa i adequada els interessos de les pimes i autònoms. Així mateix, ha lamentat no haver arribat a cap acord amb Foment del Treball que "respecti la unitat d'acció" entre les dues organitzacions empresarials i ha remarcat que sempre ha apostat pel diàleg i l'enteniment.

L'organització liderada per Josep González ha indicat que es disposa a acreditar la seva representativitat a través del recompte de la seva massa social.