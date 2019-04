La patronal automobilística reclama un pla de 50 milions anuals per incentivar la venda de cotxes dièsel i de gasolina

L'Anfac, la patronal espanyola d'empreses fabricants d'automòbils i camions, ha proposat que el govern que surti de les pròximes eleccions generals destini 50 milions d'euros anuals durant tres anys a incentivar la compra de vehicles amb motor de combustió. A més, també ha demanat que, en paral·lel, es dediquin uns altres 150 milions d'euros a un programa per afavorir la compra de vehicles d'emissions zero o baixes emissions.

Segons un comunicat de l'organització, el seu vicepresident, Mario Armero, ha assegurat aquest dilluns que aquest tipus de plans "són autosuficients", ja que aporten uns ingressos a l'Estat en forma d'impostos superior al cost de les ajudes, com va ser el cas d'altres programes duts a terme anys enrere, com els plans Pive o 2000E.

El responsable de la patronal considera necessari afavorir la compra de vehicles amb motor de combustió per compensar la caiguda de les vendes dels últims mesos i per fer front a la incertesa generada, a parer seu, per una campanya contra el dièsel i la benzina. "El client no sap quin vehicle comprar-se", ha dit.

El president d'Anfac, José Vicente de los Mozos, ha afegit que "cal avançar en les infraestructures" i "generar confiança en el client" per aconseguir un mercat de cotxes sense emissions "potent". A més, ha insistit que els models actuals d'automòbils amb motor de gasoil són menys contaminants, per la qual cosa les administracions haurien de donar un suport "més compromès" a la indústria del motor.