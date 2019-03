Les patronals Foment i Pimec signen per fi la pau

Les juntes directives de Pimec, Foment del Treball i Fepime han ratificat aquest dijous el preacord assolit la setmana passada que posa fi a un enfrontament de quasi 20 anys i que s'havia enquistat amb les discrepàncies sobre la representativitat de les diferents patronals en les diverses taules de negociació.

L'entesa s'escenificarà demà en un acte presidit pel conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, i al qual assistiran el president de Foment, Josep Sánchez Llibre; el de Pimec, Josep González, i la presidenta de Fepime, Helena de Felipe.

Tal com va avançar l'ARA, l'acord és per a deu anys i preveu que Fepime –la patronal de petites i mitjanes empreses que va néixer al si de Foment l'any 2000– perdrà la representació. L'acord preveu la renúncia de Fepime a ser una patronal representativa i el seu reconeixement de la vinculació amb Foment del Treball.

L'acord, assolit amb la mediació del departament de Treball, preveu també la unitat d'acció de Foment del Treball i Pimec. Per arribar al pacte, totes dues patronals han hagut de variar alguns dels plantejaments inicials. Pimec aconsegueix que Fepime perdi la representativitat i, a més, guanya pes. Per la seva banda, Foment del Treball tindrà el reconeixement de ser la gran patronal.

Canvi gradual

Fins ara les patronals catalanes s'havien repartit la representativitat de la manera següent: Pimec, un 25%, i Foment del Treball i Fepime, el 75% restant –60% Foment i 15% Fepime–. L'acord preveu començar a partir d'ara amb un pes del 58% per a Foment del Treball i del 42% per a Pimec, i en 10 anys arribar a un 55% per a la patronal que aglutina les grans empreses i a un 45% per a la de petites i mitjanes companyies, malgrat que, a la pràctica, serà una representació pràcticament paritària a les meses de negociació, tenint en compte, a més, que hi haurà unitat d'acció de les patronals.

La solució significa que les dues parts han cedit. El pes de cada patronal en la representació és molt important per a elles. Tenir més o menys representació suposa tenir més vots en organismes on són presents les patronals i en les meses de negociació, així com en repartiment de subvencions i fons públics destinats als diferents agents socials.