El PP i Podem frenen l'acord sobres les pensions per la convocatòria d'eleccions

El Partit Popular i Podem han frenat l'acord del Pacte de Toledo per la convocatòria d'eleccions anticipades, tot i que la comissió parlamentària estava a punt de tancar un esborrany amb les recomanacions en matèria de pensions negociades entre tots els partits. Les dues formacions han posat traves a celebrar més reunions davant la decisió del president del govern, Pedro Sánchez, de convocar els comicis per al 28 d'abril.

En la reunió del Pacte de Toledo aquest dimarts, Podem ha plantejat alguns dubtes sobre qüestions que semblaven tancades, mentre que el PP ha argumentat que no es pot tancar un acord quan les majories parlamentàries poden canviar en poques setmanes. "Que l'últim dia i a última hora es tanqui un acord és com dir que ho deixem acordat per als membres de la la comissió en la nova legislatura, quan els correspondria a ells prendre la decisió", ha subratllat el portaveu del PP al Pacte de Toledo, Gerardo Camps, en declaracions als mitjans.

Segons el calendari previst, els grups polítics havien de celebrar aquest dijous l'últim debat sobre les recomanacions del Pacte de Toledo abans d'elevar-les al ple del Congrés de la setmana que ve, l'últim abans de la dissolució de les Corts. Ni PP ni Podem han acceptat fer més reunions. "Seria un circ que no seria favorable per al Pacte de Toledo", ha argumentat la portaveu de Podem, Aina Vidal.

Revalorització tenint en compte l'augment de preus

D'aquesta manera, tota la feina feta durant els últims anys per pactar les línies mestres de les futures reformes de les pensions per fer el sistema sostenible podria quedar en no res. Entre altres qüestions, l'esborrany pactat defensava la revalorització de les pensions tenint en compte la pujada real de l'IPC.

El portaveu del PDECat, Carles Campuzano, ha lamentat l'actitud dels partits que han fet fracassar les negociacions per interessos partidistes. "És una oportunitat perduda", ha dit Campuzano. "Es tractava de fer tots un esforç per tancar les negociacions i renovar el compromís per fer sostenible el sistema", ha subratllat el diputat. Campuzano encara no descarta que es pugui convocar una nova reunió aquesta setmana: "Si existeix voluntat política, sempre hi ha temps", ha assegurat.