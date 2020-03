El govern espanyol vol endurir la jubilació anticipada voluntària per "desincentivar-la"

El govern espanyol estudia mesures per allargar l'edat real de jubilació, un dels principals objectius de la legislatura que s'ha marcat el ministre de Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá. Per fer-ho, Escrivá planteja endurir les fórmules de jubilació anticipada voluntària i impulsar incentius per fomentar que els treballadors endarrereixin la seva jubilació. Durant la seva compareixença aquest dijous a la comissió del Pacte de Toledo del Congrés, Escrivá ha assenyalat que aquesta serà una de les "principals línies" del seu ministeri. L'any passat, les jubilacions anticipades van suposar el 16% del total, un percentatge que ha augmentat en els últims anys i que fa que l'edat mitjana de jubilació sigui inferior a l'edat legal.

La intenció del titular de Seguretat Social és redissenyar les penalitzacions que s'apliquen al càlcul de la pensió quan un treballador opta per jubilar-se anticipadament. Encara que sobre el paper la penalització és del 8%, a la pràctica acostuma a ser inferior, sobretot en el cas de les bases de cotització més elevades. Escrivá veu "marge" per redissenyar el sistema perquè "desincentivi" les jubilacions anticipades voluntàries, que han augmentat un 66% des del 2014.

Amb el mateix objectiu d'acostar l'edat real de jubilació a la legal, el govern espanyol també es planteja millorar els incentius per prorrogar l'edat de jubilació per a aquells treballadors que vulguin seguir treballant més enllà de l'edat legal, que aquest 2020 és de 65 anys i 10 mesos. L'edat de jubilació s'anirà allargant progressivament fins arribar als 67 anys el 2027 per fer més sostenibles les pensions.

La sostenibilitat del sistema és una de les obsessions de l'executiu, atès que la despesa en pensions anirà augmentant any rere any fins a arribar al 13,5% del PIB el 2048, segons els càlculs de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef). L'envelliment de la població –especialment de la generació del baby boom– i la davallada de la natalitat dispararà el cost de les pensions. "És una despesa assumible amb els instruments adequats", ha defensat el ministre.

Plans de pensions d'empresa

Una altra línia d'actuació del govern de coalició serà impulsar els plans de pensions d'empresa, amb una millora de la seva fiscalitat en detriment de la dels plans privats. Es tracta de fomentar els plans de pensions d'ocupació col·lectius davant dels privats. El que pretén fer Escrivá és traslladar els incentius fiscals que actualment tenen els plans individuals privats als plans de pensions de les companyies. Des del ministeri de la Seguretat Social, que ja està en converses amb el ministeri d'Hisenda sobre el tema, defensen el sentit de "traslladar la fiscalitat d'un costat a un altre" així com els avantatges d'aquests plans per a les rendes més baixes.

En qualsevol cas, el ministre ha defensat que qualsevol actuació ha de comptar amb el consens dels partits en el marc del Pacte de Toledo. Fonts del ministeri han explicat que l'objectiu és, partint de les últimes recomanacions de la comissió parlamentària, tenir un paquet legislatiu amb totes les mesures a la segona meitat d'aquest any.