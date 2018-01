Les pernoctacions hoteleres d'estrangers a Catalunya creixen un 4,2% el 2017 malgrat el Procés

L'any més convuls del procés independentista a Catalunya ha aconseguit registrar bones xifres pel que fa a les pernoctacions hoteleres. Els turistes espanyols van passar menys nits a Catalunya (-0,8%), però no es tracta d'un descens gaire pronunciat en comparació amb la caiguda del 0,4% que ja va sofrir la comunitat de les pernoctacions de residents el 2016.

Pel que fa a les pernoctacions de no residents a Espanya, van augmentar un 4,2% a Catalunya, 2,7 punts percentuals menys que el 2016. A escala nacional les pernoctacions d'estrangers van créixer un 3,7% el 2017, 5,6 punts percentuals menys que els registres del 2016.

A més, en el conjunt de l'any els preus hotelers de Catalunya van créixer un 5,9%, gràcies a l'augment del 6,6% de la facturació per habitació ocupada (ADR), que es va situar en 96,9 euros, i al repunt del 10,8% de l'ingrés per habitació disponible (RevPar), que va tancar l'any en 67,2 euros.

Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana i Comunitat de Madrid van ser les destinacions principals dels viatgers residents a Espanya el 2016, amb taxes de variació en el nombre de pernoctacions del -3,6%, -0,8%, -2,4% i 1,4%, respectivament.

D'altra banda, la principal destinació triada pels no residents allotjats en hotels el 2017 va ser Canàries, amb un 28% del total de pernoctacions, davant de Balears (24% del total) i Catalunya (18%).

Caiguda al desembre

Destaca el descens del 14,5% de les pernoctacions dels no residents a Catalunya en l'últim mes de l'any, a més d'una caiguda del 4,8% dels residents. A Barcelona, com a zona turística, les pernoctacions hoteleres dels no residents van caure també un 14,5% al desembre, encara que les de residents van créixer un 1,15%.

En el conjunt de l'any, Barcelona va registrar un creixement del 6,6% de les pernoctacions d'estrangers en aquesta zona turística, acompanyada d'un augment de l'1,6% de les pernoctacions dels espanyols.