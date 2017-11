Les plantes de Seat i Nissan treballen amb normalitat durant la vaga general

Les plantes automobilístiques de Seat i Nissan estan funcionant amb normalitat i sense afectacions significatives durant el matí d'aquest dimecres tot i la vaga general convocada pel sindicat Intersindical-CSC, segons han informat a l'agència Europa Press totes dues companyies.

La factoria de Seat a Martorell treballa amb normalitat i la fàbrica de Nissan a la Zona Franca de Barcelona ha arrencat sense problemes a les 06.00 h, encara que alguns treballadors que començaven torn a les 08.00 h s'han trobat carreteres tallades.

De fet, les seccions de la indústria automobilística dels dos principals sindicats, UGT i CCOO, ja van evitar ahir secundar la convocatòria de vaga i es van decantar per accions de perfil baix per mostrar el seu rebuig a l'empresonament dels vuit consellers i els líders sobiranistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Sense incidents als ports

Els ports de Barcelona i Tarragona també treballen amb normalitat durant la jornada de vaga general d'aquest dimecres. Fonts del port de Barcelona han explicat que totes les terminals operen sense incidències, encara que circulen menys camions a l'interior a causa dels talls produïts a les carreteres catalanes.

Des del port de Tarragona també han assegurat que tots els sectors estan treballant amb normalitat, ja que no hi ha seguiment de la vaga per part dels serveis portuaris.