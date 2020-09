Les plataformes 'delivery' sumen 4,7 milions de clients el 2019

"Les plataformes digitals han consolidat el seu creixement", segons assegura el director d'economia aplicada de la consultora Afi, Diego Vizcaíno. Les dades són clares, els clients finals d'aquestes empreses van augmentar durant el 2019 fins als 4,7 milions a tot l'Estat, una xifra 1,4 vegades superior al 2018. Segons recull el segon informe sobre la contribució econòmica de les plataformes delivery a l'Estat, presentat per l'Associació Espanyola de l'Economia Digital (Adigital) i Afi aquest dimarts, les plataformes delivery van fer 36 milions de repartiments i van tancar més de 600.000 acords amb empreses de la restauració i petits comerços arreu de l'Estat. "Ha significat un avantatge per a moltes persones i un canal addicional al tradicional", ha apuntat Vizcaíno.

L'informe també recull que, fruit de la pandèmia, la "digitalització accelerada de les petites empreses" ha portat les plataformes digitals a actuar "com a pont" perquè molts establiments "pugessin al carro de l'economia digitalitzada", segons el director d'Afi. Tot i que no els quantifica, l'informe també recull que els acords de col·laboració que van començar durant el pic de la pandèmia s'han mantingut. En aquest sentit, la consultora Kantar recull que el sector delivery va arribar a captar 2,2 milions de clients nous durant les dues setmanes de confinament més sever a Espanya.





Per primera vegada, l'informe també recull una enquesta a 1.800 repartidors de tot l'Estat amb l'objectiu de "dibuixar quin és el perfil de les persones que el sector ocupa", com han explicat els autors. Del treball es desprèn que el 70% dels enquestats destaquen "la facilitat per obtenir ingressos" i un 66% la possibilitat de "conciliació" amb estudis o altres feines. Tanmateix, també els persegueixen ombres fruit de les condicions laborals de les empreses.

"Amb aquest informe tenim una imatge més desenvolupada del sector a Espanya", diu el director d'Adigital, José Zimmermann, mentre que Vizcaíno insisteix en el fet que "són empreses que han vingut per quedar-se".