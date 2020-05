Com s'ha de desinfectar una botiga? Què s'ha de fer quan els clients toquen els productes? S'ha netejar sempre amb lleixiu? Són algunes de les preguntes que es fan els comerciants d'arreu de Catalunya que, amb la reobertura progressiva dels seus negocis, veuen com han d'incrementar les mesures higièniques i de seguretat per evitar la propagació del covid-19. Aquestes són les mesures que han de seguir.

¿N'hi ha prou netejant la botiga com s'ha fet sempre?

Segons Enric Limón, professor del màster de malalties infecciones de la Universitat de Barcelona (UB), "cal diferenciar entre netejar i desinfectar". "És molt important que els comerciants estableixin una pauta de neteja per assegurar-se que les seves botigues estan netes utilitzant aquelles franges horàries que tenen menys afluència de gent", afegeix. La diferència entre neteja i desinfecció és que la primera és un pas previ i necessari al segon. Mentre la neteja es basa sobretot en treure la brutícia d'un lloc, "la desinfecció està especialment dirigida a destruir o inactivar microorganismes", com per exemple virus o bacteris, explica Limón. Davant d'una pandèmia com l'actual, doncs, cal posar molt d'èmfasi en la desinfecció.

Quins productes són els més indicats per desinfectar?

El ministeri de sanitat ha creat aquesta llista de productes aprovats (amb nom comercial i substància activa) adequats per desinfectar de covid-19. No obstant, Limón recorda que s'ha de netejar bé "de forma prèvia a les actuacions de desinfecció". Els detergents i sabons que s'usen habitualment són suficients per al procés de neteja previ a la desinfecció, i s'han de fer servir "amb la concentració i condicions d'ús que indiqui l'etiqueta de cada producte", comenta.

És perillós manipular els desinfectants?

Cal anar amb compte. "Aquests productes s'han de manipular de manera correcta. El fet de combinar productes o augmentar la concentració recomanada no potencia els seus efectes i podria suposar un risc per a la persona que fa la manipulació", assegura Limón.

Si són desinfectants tan forts, no poden fer malbé alguns productes o algunes superfícies?

Sí, per això és necessari assegurar-se que cadascuna de les substàncies desinfectants que utilitzem és la més correcta per a la superfície que cal netejar. En alguns casos, com per exemple certa roba o tapisseries, es poden fer servir mètodes alternatius, com ara l'aplicació de vapor d'aire. "Diversos estudis han mostrat que els coronavirus s'inactiven a una temperatura de 60 graus amb un temps d’exposició d’entre 60 i 90 minuts", indica Limón, un període de temps que es redueix entre cinc i 30 minuts si la temperatura puja fins als 70 graus. "L'aplicació del vapor d'aigua mitjançant vaporetes pot produir temperatures superiors a 100 graus a la superfície aplicada en pocs minuts", per la qual cosa són altament eficients.

Cal netejar més sovint la part de la botiga que els magatzems?

En general, sí, perquè hi passa més gent. La supervivència del coronavirus que afecta els humans varia entre els dos i els nou dies, segons les condicions ambientals i la superfície. Està demostrat, però, que "com més concentració de persones, hi ha més possibilitats que, mitjançant el contacte amb les mans o les gotetes que s’extreuen al tossir o esternudar d'una persona transmissora, aquesta superfície quedi contaminada i una altra persona es pugui contagiar", diu Limón. Per això cal centrar els esforços de neteja i desinfecció en les àrees amb més pas de gent, que acostumen a ser les accessibles al públic.

Si el covid-19 es transmet per l'aire, és millor tenir la botiga tancada?

De cap manera. Si bé és cert que el virus pot sobreviure durant unes tres hores a l'aire, la ventilació de les botigues és primordial i, sempre que es pugui, és bo mantenir portes i finestres obertes. Segons Limón, "els espais tancats faciliten que hi hagi una alta concentració de partícules a l'aire i que aquestes partícules es vagin dipositant a les superfícies" i, per tant, augmenti el risc de contagi. "Altres generacions, com les nostres àvies, que ja s'havien vist abocades a conviure amb epidèmies, tenien molt present que airejar una habitació era beneficiós i reduïa el risc per a altres persones", recorda el professor de la UB.

Es parla de fer servir làmpares de llum ultraviolada per desinfectar els locals. Són eficients? Comporten algun risc per a les persones?

Limón destaca que s'està produint "un augment de comercialització de sistemes de desinfecció que es basen en llums ultraviolades", que està demostrat que tenen un "efecte germicida". Tot i així, l'expansió en l'ús d'aquests llums "preocupa els professionals de la salut perquè es necessari que s'utilitzin amb la màxima seguretat donada la seva possible afectació a la pell i als ulls", comenta. La perillositat, però també l'efectivitat, de les làmpares ultraviolades depèn de la longitud d'ona dels rajos que emeten, per la qual cosa és molt important que només les instal·li i manipuli personal expert. Alhora cal fer una anàlisi exhaustiva per definir si les característiques de l'establiment permeten utilitzar-les i en quines franges horàries. També "s'ha de garantir una bona renovació de l'aire en l'ambient de treball", ja que aquests llums "poden generar apreciables quantitats d'ozó", que és un gas "altament oxidant" i "tòxic" fins i tot en baixes concentracions, diu Limón.