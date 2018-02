El president del BBVA: "Un impost a la banca per a les pensions és més propi de Bolívia que d'Europa"

Avís de la banca als partits polítics. Si la proposta de Podem i del PSOE d'aplicar un impost a la banca per finançar el sistema públic de pensions es materialitzés, això acabaria repercutint en els clients. Així ho ha afirmat el president del BBVA, Francisco González, aquest dijous en la presentació de resultats de l'entitat. "Jo soc molt gran ja per sentir aquestes coses i, de fet, ho he sentit moltes més vegades a països com Bolívia que a Europa", ha etzibat.

González ha deixat clar que "aquesta no és la solució", amb l'argument que aplicar un impost a un sector per finançar-ne un altre distorsionaria l'economia "i al final això es trasllada", ha avisat el banquer.

Cal recordar que el PSOE va anunciar aquesta proposta per salvar les pensions a principis de gener, tot assegurant que aportaria uns 1.000 milions d'ingressos anuals, una iniciativa que també havia posat sobre la taula Podem.

Preocupats per Amazon i Facebook

Descarta adquirir un banc físic

El BBVA és una de les entitats financeres espanyoles que més bandera fa de la digitalització i, per això, Francisco González ha dedicat bona part del seu discurs a aquesta qüestió. Segons el president del BBVA, "és evident que el món actual [en referència a actors financers] no és sostenible i que amb el temps aniran desapareixent molts bancs". El directiu anticipa que s'aniran desdibuixant les fronteres entre sectors i que "no se sabrà què és un banc i què és una companyia de mèdia o de continguts". És per això que González ha pronosticat un futur en què el banc no "produirà productes propis" sinó que assessorarà els seus clients i absorbirà innovació a través de les 'start-ups'.

En aquesta línia, González ha volgut desmentir qualsevol rumor sobre una adquisició de Bankia per part del BBVA assegurant que ara el que els preocupa no són els altres bancs sinó companyies com Alibaba, Amazon o Facebook i que, per això, no està dins els plans del banc adquirir cap altra entitat física.

"Caldrà veure si aquestes compres generen valor, no estem interessats en bancs físics", ha puntualitzat, tot deixant entreveure que no veu clara l'operació de compra del Popular per part del Santander. De fet, González ha etzibat que "si haguéssim comprat el Popular, ara tindríem un problema". Fins i tot s'ha deixat anar i ha fet referència als rumors sobre la gestió d'Emilio Saracho al capdavant de Banco Popular: "Veient aquest cas, com és d'important una bona successió!", ha deixat caure.

La situació a Catalunya

Assegura que l'últim ha estat un bon trimestre

Tot i que, com va avançar l'ARA, el BBVA va ser una de les entitats que més fugues de dipòsits va patir després de l'1-O, el conseller delegat de l'entitat, Carlos Torres, ha assegurat que l'activitat a Catalunya ha estat "molt bona amb un últim bon trimestre". Torres ha defensat que qualsevol moviment fora del comú ha estat relacionat amb "sortides puntuals de grans clients" i ha assegurat que després de "moments en què hi va haver entrades de dipòsits, la cosa es va normalitzar".

La successió de Francisco González

"No hi haurà sorpreses"

L'encara president del BBVA ja havia avançat que l'edat en què tenia pensat retirar-se seria als 75 anys, que complirà l'any que ve. Tot i no voler explicar-ne detalls, González ha dit que l'equip ja treballa en un relleu que "no tindrà sorpreses" i no desmenteix que el seu actual conseller delegat sigui el seu successor.

Però ja anticipant la seva retirada al capdavant de l'entitat, González s'ha aventurat a explicar que la seva voluntat és ser recordat com un banquer que "no es va deixar tombar pel poder polític", tot recordant que "hi ha hagut moments en què "una constructora molt petita secundada pel govern de torn s'hauria volgut quedar aquest banc", en referència a l'intent d'assalt que el 2005 va dur a terme la constructora Sacyr per quedar-se el BBVA.