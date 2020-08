Les rebaixes i la caiguda del consum fan baixar els preus després del confinament

Els preus van baixar a Catalunya un 0,8% al mes de juliol respecte del mes anterior, i l'índex de preus al consum (IPC) es va situar en el -0,8% en taxa anual, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. D'aquesta manera, la taxa anual de l'IPC, que al juny era del -0,6%, se situa ara en el -0,8%. Això prova que el consum va caure també al juliol com a conseqüència de la crisi derivada de la pandèmia.

Els descens dels preus es va aprofundir al juliol, després que el 22 de juny es va acabar l'estat d'alarma i els comerços van poder obrir amb certa normalitat, segons explica l'INE. Així, al mes de juliol es va trencar la tendència del mes de juny, quan els preus van pujar un 0,4% respecte al mes de maig.

El descens de preus més important a Catalunya s'ha produït en l'apartat de vestit i calçat, coincidint amb les rebaixes d'estiu, amb una baixada respecte al mes de juny de gairebé el 13% i que voreja el 16% respecte al juliol de l'any passat. També van baixar els preus de les comunicacions (-1,7%), l'hostaleria i la restauració (-1,2%), el parament de la llar (-0,6%) i l'alimentació i begudes no alcohòliques (-0,5%).

Les pujades més importants es van produir en el transport (+1,2%), per l'augment del preu dels carburants; l'oci i la cultura (+1%), amb la represa de l'activitat; l'habitatge (+0,3%); i la medicina (+0,2%).

Des de principis d'any els preus han baixat a Catalunya un 1,6%, amb un fort descens del vestit i el calçat (-15,8%) i dels transport (-5,3%); i descensos també en l'habitatge (-2,3%), les comunicacions (-0,9%) i el parament de la llar (-0,4%).

Béns i serveis de la pandèmia

En el conjunt de l'Estat, els preus van baixar un 0,9% al juliol respecte al mes anterior, i la taxa anual de l'IPC se situa en el -0,6%, cosa que aprofundeix en tres dècimes el descens del juny, que era del -0,3%. La taxa anual de l'IPC va baixar al juliol a totes les comunitats menys a Cantàbria, on va pujar una dècima, fins al -0,4%.

Segons ha explicat l'INE, els índexs dels grups especials de béns i serveis covid-19, que durant aquests mesos han mostrat l'evolució dels productes més consumits per les llars durant la pandèmia, també s'han publicat al juliol per permetre analitzar la situació després de la fi de l'estat d'alarma.

Els preus dels productes del grup especial de béns covid-19 van registrar una taxa anual d'un 1,8% al juliol, cinc dècimes menys que el mes anterior. La variació anual dels serveis covid-19 va disminuir també cinc dècimes, fins al -2,9%. Entre aquests béns i serveis destaca el comportament dels preus dels aliments i begudes no alcohòliques, en què la taxa anual passa del 2,8% del juny al 2,2% del juliol, i dels serveis de telefonia i fax, que registren una variació anual del -0,6%, més de dos punts per sota de la del mes anterior.

Dins dels béns covid-19 s'hi inclouen productes d'alimentació, begudes, tabac, neteja i articles no duradors per a la llar, productes farmacèutics, alimentació per a animals i articles per a la cura personal. Dins dels serveis covid-19 hi ha el lloguer d'habitatge i aparcament, distribució d'aigua, sanejament, recollida d'escombraries, despeses comunitàries, electricitat, gas, gasoil per a la calefacció, serveis de telefonia, música i televisió en streaming, assegurances, comissions bancàries i serveis funeraris.