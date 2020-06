Els preus pugen per primera vegada en quatre mesos

Els preus comencen a pujar. Després de quatre mesos de reduccions, l'índex de preus de consum (IPC) ha avançat un 0,5% al juny en relació al maig i, malgrat situar-se un 0,3% per sota que un any enrere, la diferència és sis dècimes més petita que la del maig. Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), al començar l'any els preus eren un 1,1% superiors als del gener del 2019 i la xifra ha anat baixant fins a quedar-se exactament igual el març del 2020 respecte al mateix mes de l'any anterior i tocar fons el mes passat, quan es va registrar un retrocés del 0,9%. Però l'indicador avançat publicat aquest dilluns apunta que al juny els preus estan només un 0,3% per sota d'on eren fa un any.

L'organisme estadístic atribueix el petit repunt del juny a l'encariment de l'electricitat i dels carburants i els combustibles, que eren els mateixos que baixaven el juny del 2019. De fet, va ser la disminució dels preus dels carburants la que altres mesos s'ha assenyalat com a principal motiu de la davallada general dels preus: el petroli ha estat durant mesos en mínims històrics després de les tensions entre Rússia i l'Aràbia Saudita pels nivells d'extracció i per la caiguda de la demanda que van provocar les mesures de confinament.

L'INE recorda, en aquest sentit, que el 22 de juny va acabar oficialment l'estat d'alarma i la majoria dels establiments comercials van reprendre llavors la seva activitat. Això s'ha traduït en el fet que la majoria de productes ja estaven disponibles per a les famílies, cosa que ha donat un impuls al consum. L'excepció són els articles relacionats amb el turisme i l'assistència a espectacles esportius i culturals.

El preu dels aliments baixa un pèl

Més enllà d'això, l'organisme ha afegit al recull de dades que fa habitualment dos agregacions específiques dels productes de consum bàsic durant els mesos de confinament. El grup especial que han anomenat de béns covid-19 inclou productes d'alimentació, begudes, tabac, neteja i articles no duradors per a la llar, productes farmacèutics, menjar per a animals i articles per a la cura personal. En aquest sentit, la taxa anual per a aquest conjunt de productes és un 2,3% superior, cosa que indica una reducció de cinc dècimes respecte al mes passat. En concret: el preu dels aliments i les begudes no alcohòliques és un 2,8% superior al del juny del 2019 però un 0,7% inferior a la mateixa comparació feta al març. El moviment és similar en altres productes d'aquest estil, com els aliments frescos o els envasats.

Ara bé, pel que fa al grup especial de serveis covid-19, que inclou el lloguer d'habitatge i garatges, la distribució d'aigua, la recollida de brossa, despeses comunitàries i altres com l'electricitat, el gas o els serveis de telefonia i televisió en streaming i els serveis funeraris, en general els preus estan un 2,4% per sota dels de l'any passat però més d'un punt i mig per sobre de la comparativa anual del maig.