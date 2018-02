Brussel·les reconeix que el Procés no ha tingut impacte en l'economia i eleva la previsió de creixement per a Espanya

Sempre que se li pregunta sobre Catalunya, el comissari europeu d'Economia, Pierre Moscovici, sosté que el Procés independentista pot tenir un impacte negatiu en l'economia. Però aquest 'pot tenir' fins ara no s'ha materialitzat malgrat les seves advertències. És més, Brussel·les reconeix ara que la situació política a Catalunya no ha tingut conseqüències per al creixement econòmic i aquest dimecres ha elevat una dècima, del 2,5% al 2,6%, la previsió per al 2018.

La Comissió Europea admet en el seu informe sobre les previsions que l'impacte del Procés s'ha "contingut", però torna a subratllar -igual que ja va fer a finals de l'any passat- que si la crisi política es complica podria tenir un impacte "que ara mateix no es pot calcular". En resum, segueixen les advertències malgrat que l'economia espanyola no se n'ha ressentit.

Les previsions de la CE apunten a un creixement del 2,1% pel 2019 i confirmen que el 2017 es va tancar amb un 3,1%. El creixement, per tant, s'anirà ralentint en els propers mesos, en línia amb la tendència a la Unió Europea i a la zona euro. De fet, Espanya creix per sobre de la mitjana de la zona euro i el ralentiment del creixement econòmic es deu, apunta Brussel·les, a les exportacions i al consum privat -que ja es comencen a reduir- i no pas a la situació política.

Desacceleració de les economies de l'euro

Brussel·les millora les previsions de creixement de la zona euro per a aquest any, del 2,1% al 2,3%, i del 2019, que s'eleva una dècima, fins al 2,0%. Per tant, la recuperació econòmica es consolida, però la CE preveu una desacceleració del creixement de cara a l'any que ve. Tot i això, Moscovici ha assegurat que l'expansió económica és "sòlida".