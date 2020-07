La primera mediació a Nissan s’encalla

Primera presa de contacte entre els equips negociadors del comitè d’empresa de Nissan i la companyia. Després de dues reunions fallides entre les dues parts, aquest dimecres el departament de Treball va fer de mediador i va aconseguir fer seure cara a cara treballadors i empresa pel tancament, anunciat per la multinacional japonesa, de les tres plantes que té a Catalunya. La reunió va servir per a poca cosa més que temptejar posicions.

Els sindicats van mantenir-se ferms exigint la retirada de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) que preveu l’empresa per a 2.525 empleats. Els treballadors sostenen que les plantes són viables; esgrimeixen com a argument que l’empresa va registrar l’ERO per qüestions organitzatives, no pas econòmiques.

Estan disposats, van assegurar, a seguir parlant amb l’automobilística únicament en el marc de la mediació proposada per la Generalitat; de fet, van posar traves a les dues reunions anteriors, que es van convocar fora d’aquest àmbit. A la primera es van negar a signar l’acta, i a la segona, directament ni s’hi van presentar. En la mediació d’ahir els sindicats no van estar sols. Desenes de treballadors es van congregar a l’exterior de la seu del departament de Treball i van entonar càntics de suport però també crits contra Frank Torres, el directiu de Nissan encarregat de portar el procés de tancament.

Torres, en nom de Nissan, va deixar clar a la reunió que l’empresa no retirarà l’ERO. En un comunicat posterior, la multinacional nipona va afirmar que aquest procediment és el que garanteix “la seguretat jurídica necessària per a totes les parts” en conflicte.

Calendari pactat

Amb aquestes posicions de sortida, totalment contradictòries, només queda aprofundir en les negociacions. En aquest sentit, les parts disposen d’un mes. Treball ha pactat amb l’empresa i els treballadors un calendari de reunions que començarà amb un ritme moderat (la pròxima és dimarts, però la següent no és fins al dia 21) i que s’accelerarà en els últims compassos: hi ha trobades per al 28 i el 30 de juliol, ben al límit del termini establert.

De moment, segons va avançar La Vanguardia, la Generalitat hauria temptejat una solució a mig camí del que volen les dues parts: que Nissan posposi el tancament fins al 2022 per guanyar temps per buscar una alternativa a la companyia japonesa.

Enmig d’aquest context, l’automobilística va anunciar que redissenyava la seva cúpula al sud d’Europa amb un canvi de cromos: Bruno Mattucci, fins ara president i conseller delegat de la multinacional a Itàlia, rellevarà Marco Toro com a responsable d’Espanya i Portugal. Toro heretarà, a canvi, la seva posició.