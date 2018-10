La proximitat de les eleccions dispara la licitació d'obra pública dels ajuntaments

La proximitat de les eleccions municipals, que seran al maig, ha disparat un 20% la licitació d'obra pública de les administracions locals catalanes, segons les dades de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC).

Entre el gener i el setembre, les administracions locals han licitat obres per valor de quasi 755 milions d'euros, un 20% més que el mateix període de l'any passat i un 63% de la quantitat licitada per totes les administracions.

En total, l'obra licitada a Catalunya per l'administració estatal, la Generalitat i les administracions locals entre el gener i el setembre ha assolit els 1.201 milions d'euros, xifra que és un 16% superior al mateix període de l'any passat.

No obstant l'augment, la Cambra de Contractistes considera que l'obra pública se situa encara molt per sota del que caldria, i recorda que la mitjana dels nou primers mesos de l'any de les últimes dues dècades se situa en 2.800 milions d'euros, i la licitació anual en 3.750 milions.

"El fet que l’any 2019 se celebrin eleccions municipals ha sigut determinant per al dinamisme dels ens locals", indica la Cambra, que recorda que "aquest impuls no tindrà continuïtat un cop finalitzin els comicis, per la qual cosa es preveu que la licitació dels ens locals l’any vinent sigui ínfima".

Malgrat que els ajuntaments han augmentat la licitació, la Generalitat l'ha disminuït, en un any marcat per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució durant els primers mesos. Així, l'obra licitada per la Generalitat entre el gener i el setembre assoleix tot just 262 milions d'euros, un 19% menys que en el mateix període de l'any passat. La licitació d'obra de la Generalitat suposa el 22% de tota l'obra pública licitada a Catalunya.

Quant a l'administració de l'Estat, l'obra licitada ha augmentat entre el gener i el setembre un 122% respecte al mateix període de l'any 2017 (quan es van registrar mínims històrics), fins a 185 milions d'euros, una xifra que equival al 15% de tota l'obra pública licitada a Catalunya. No obstant això, la xifra corresponent a l'Estat inclou les empreses i organismes públics que tenen ingressos propis, com Aena-Enaire, Adif, les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona, Renfe i Correus.

A més de la baixa licitació de l'Estat, malgrat l'augment registrat, l’execució pressupostària d’inversions reals de l’administració general i el seu sector públic –dades que publica la Intervenció General de l'Estat– també ha sigut escassa. De gener a juny s’han invertit 319 milions d’euros, el 24,3% dels 1.312 milions d’euros de crèdit o inversió inicial regionalitzable consignats als pressupostos generals de l’Estat per al 2018. Els anys 2015, 2016 i 2017 l’execució de les inversions reals va ser del 70%, el 56% i el 81%, respectivament.