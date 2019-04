El deute públic espanyol continuarà per sobre del 90% els pròxims quatre anys, segons l'Airef

L'Estat acabarà el 2019 amb un nivell de deute públic del 96,5% del producte interior brut, i considera "probable" que segueixi al voltant del 91% com a mínim durant quatre anys, segons dades de l'observatori del deute publicades aquest dimarts per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef). De fet, l'informe també estima que hi ha un 25% de possibilitats que el deute no es redueixi en absolut.

El 2018, el deute públic de les administracions a Espanya va ser del 97,2%, lleugerament superior a l'estimació per al 2019 i 3,2 punts per sota de la xifra del 2014, quan es va assolir el màxim registrat des de l'esclat de la crisi. Malgrat la reducció l'any passat, el deute públic està lluny del màxim del 60% que marquen els pactes fiscals entre els països de la UE.

Segons l'Airef, la raó principal per la qual el deute s'ha reduït en els últims anys és, sobretot, el creixement de l'economia. La contribució del creixement del PIB a la reducció del deute ha estat de 14,8 punts des del 2014. De fet, amb el dèficit el component estructural tampoc no s'ha mogut, mentre que el creixement econòmic ha permès mantenir-lo a la baixa.

No obstant, l'Airef manté oberta la possibilitat d'una japonització de l'economia espanyola, és a dir, que l'Estat sigui incapaç de reduir el deute i que aquest continuï creixent durant dècades arribant, fins i tot, a taxes molt superiors al 100%. D'aquesta manera, es tractaria d'una situació amb creixements del PIB i inflació baixos –propers a l'1% anual en tots dos casos– fins al 2050 i un increment del deute fins al 125% en aquell mateix any. Per complir-se aquest supòsit, però, caldria que l'evolució de les variables demogràfiques i macroeconòmiques d'Espanya fos molt inferior a la previstes per l'Airef.