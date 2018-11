La quota d'autònoms pujarà 63 euros el 2019

El govern espanyol i les principals organitzacions de treballadors autònoms han arribat aquest dijous a un acord per augmentar 63 euros la quota mínima anual que pagaran aquest tipus de treballadors el 2019. Tot i així, les negociacions no han acabat i encara queden punts per acordar, segons ha confirmat el ministeri de Treball.

La pujada de la quota arriba per dues bandes: en primer lloc, s'augmenta un 1,25% la base imposable fins als 944,36 euros mensuals; a més, el tipus de cotització passa del 29,8% al 30%. D'altra banda, el tipus de cotització pujaria de manera gradual fins al 2022 fins a assolir el 31%.

Aquesta part ha estat acordada entre l'executiu central i les dues principals associacions d'autònoms d'Espanya: l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA) i la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA). La Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors (UATAE) s'ha desmarcat de l'acord.

La setmana passada, tant el ministeri de Treball com les organitzacions de treballadors per compte propi havien acostat posicions, tot i que en principi la pujada estava previst que fos d'entre 50 i 60 euros anuals. No obstant, la xifra final és molt inferior a les primeres propostes del govern de Pedro Sánchez, que eren de fins a 600 euros l'any.