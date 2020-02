Sense raons sanitàries per suspendre el Mobile

Si la viabilitat del Mobile depengués únicament de motius sanitaris, la cita anual de telecomunicacions es podria celebrar amb total normalitat. D'acord amb les informacions més actualitzades de la incidència del nou coronavirus Covid-19 a Catalunya, no hi ha cap raó de salut pública per adoptar mesures de prevenció addicionals, com tampoc per cancel·lar o replantejar-se canvis organitzatius en els esdeveniments previstos per a les pròximes setmanes. Ni a Catalunya, ni a la resta de l'Estat.

Amb totes les mirades posades en el futur del Mobile, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, han comparegut aquest dimecres per valorar conjuntament la situació del virus en territori català. Les autoritats sanitàries no han valorat ni el degoteig d'empreses que han cancel·lat la seva participació en l'esdeveniment ni els motius que aquestes empreses han adduït. "Són lliures de decidir i ho respectem: no ens correspon a nosaltres avaluar-ho", han apuntat. Amb tot, sí que han enviat un triple missatge a la ciutadania: el risc de contagi a Catalunya i Espanya és molt baix, els protocols d'emergència funcionen i el sistema de salut està preparat per detectar i tractar els pocs casos que es puguin donar.

En una compareixença conjunta a l’Hospital Clínic, centre referència en virologia, Vergés i Illa han demanat "calma i tranquil·litat" davant el clima de por i rebuig que s'ha estès al voltant del risc de contagi durant la celebració del Mobile. La celebració perilla després que una vintena d’empreses hagin cancel·lat la seva participació els últims dies, i, de fet, la preocupació ha dut l’organitzadora, GSMA, a plantejar-se el futur d'aquesta edició. Tot i així, es tracta d'un escenari que les autoritats sanitàries no preveuen si s'atenen exclusivament a criteris científics. "Barcelona està acostumada a rebre molts visitants durant tot l’any", ha puntualitzat la consellera.