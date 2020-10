La restauració espera pèrdues milionàries per les noves restriccions

Pèrdues milionàries. El sector de la restauració ha encaixat les noves restriccions a bars i restaurants amb més indignació que resignació i incapaç, de moment, de predir amb exactitud l’impacte del nou tancament decretat pel Govern.

Els empresaris asseguren que les mesures deixen moltes empreses al límit del tancament. El Gremi de Restauració encara no ha pogut calcular cap xifra. En canvi, Comertia, organització d’empreses familiars del comerç de Catalunya, assegura que “el 50% de les empreses estan en perill de supervivència” per culpa de les noves restriccions. Els seus associats estimen pèrdues d’entre els 15.000 i els 40.000 euros per establiment només per aturar l’activitat les dues setmanes que ha decretat la Generalitat. Segons dades de l’INE, el 2019 Catalunya tenia uns 13.500 negocis de restauració.

Els costos principals per a les empreses seran tres, en els quals coincideixen totes les veus del sector: manteniment dels locals, costos laborals i la gestió del gènere -especialment frescos- ja comprat que s’haurà de desaprofitar o directament llençar a les escombraries.

Sobre el manteniment, és especialment dolorós per als establiments que han de continuar pagant un lloguer, tot i que la Generalitat preveu la reforma del Codi Civil de Catalunya per incloure-hi el principi rebus sic stantibus, que permet rebaixar o suspendre les quotes en casos de força major, com és la pandèmia.

No obstant, els negocis amb un local de propietat també tenen despeses. “El manteniment del local o de les màquines també ens costa diners”, explica Dídac Garcia, un dels responsables del restaurant Can Rectoret, ubicat entre Sabadell i Santa Perpètua de la Mogoda.

Així mateix, tot i que els negocis poden evitar el pagament dels sous dels seus treballadors a través dels ERTO, en alguns dels expedients s’ha d’abonar una part de les quotes de la Seguretat Social.

La principal queixa del sector, però, és la precipitació de l’anunci del tancament, que no ha donat cap marge als restauradors. Això ha provocat que molts negocis hagin hagut de cancel·lar comandes als proveïdors o que hagin de perdre gènere ja comprat. “El que es pugui congelar ho congelarem, però hi ha aliments que no es pot”, comenta Garcia. Concretament, Comertia calcula que un 30% de les compres dels locals de restauració acabaran “a les escombraries”.

Des de la patronal Pimec es destaca que el Govern va anunciar aquest mateix dimarts una línia de 40 milions per donar suport financer al sector, però “encara no se sap quines ajudes són”, indiquen fonts de l’organització. El sector espera que el fet de poder continuar treballant per mitjà de vendes per emportar o lliuraments a domicili pugui ajudar algunes empreses, però en la majoria de casos no és ni de bon tros suficient. En el cas del restaurant Can Rectoret, per exemple, el delivery i el take away només representen un 5% de la facturació.

Pèrdues intangibles

L’impacte directe del tancament en costos és més fàcil de quantificar que altres que no es veuen directament al compte de resultats, com ara la relació amb els treballadors. “La restauració estem de cara al públic. Els cambrers són els nostres ambaixadors i hem de tenir el personal motivat”, comenta Garcia.

Segons el restaurador, les mesures “dificulten el bon ambient” amb els empleats, que quan es reincorporin ho faran amb la incertesa sobre quan tornaran a patir un ERTO. A més, és possible que la reobertura sigui escalada, com al juny, per la qual cosa part de la plantilla tornarà a la feina abans que l’altra, fet que també genera tensions. “També es pateix pel dany de la relació amb el personal”, insisteix.