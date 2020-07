CaixaBank guanya un 67% menys el primer semestre després d'incrementar les provisions per la pandèmia

CaixaBank va registrar un benefici net de 205 milions d'euros durant el primer semestre, un 67% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior, després d'incrementar les provisions per afrontar la crisi de la covid-19. Segons ha detallat a través d'un comunicat, l'entitat va fer una provisió de 755 milions d'euros durant el segon trimestre, una xifra que se suma als 400 milions d'euros dotats durant els tres primers mesos de l'any. Per al banc, es tracta d'un exercici de "fortalesa financera" per "donar suport a les necessitats de finançament" d'empreses i famílies. En aquest sentit, CaixaBank subratlla que, entre gener i juny, s'han aprovat sol·licituds de moratòria per 9.848 milions d'euros i s'han concedit préstecs per un import total de 46.226 milions d'euros.

En el cas de les sol·licituds de moratòria, l'entitat n'ha aprovat un total de 357.488. Pel que fa a la concessió de crèdits, fins a 13.726 milions d'euros corresponen a les línies avalades per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), mentre que els 32.500 milions d'euros restants són préstecs al sector empresarial al marge de les línies ICO.

Malgrat la caiguda del benefici net, CaixaBank va assolir una xifra rècord de volum de negoci al tancament del primer semestre. En concret, els recursos dels clients van superar els 400.000 milions (+4,3% interanual), impulsats pel fort creixement dels dipòsits a la vista. D'altra banda, el crèdit a la clientela brut va incrementar-se un 6,8%, fins als 242.956 milions, principalment per l'augment de crèdit a les empreses (15,9%).

Per contra, els ingressos core de l'empresa mostren una lleugera reducció del 0,5% interanual, fins als 4.064 milions d'euros. En relació amb aquesta partida, destaca el descens del 2,1% del marge d'interessos, fins als 2.425 milions, a causa d'una baixada dels ingressos obtinguts a través de préstecs arran d'una disminució dels tipus d'interès. Les comissions, en canvi, registren un increment de l'1,5% interanual.

De fet, CaixaBank assenyala que, durant els mesos de juny i juliol, "s'han recuperat gradualment els nivells d'activitat", amb un 99% de la seva xarxa operativa. En aquest sentit, posa de manifest la "consolidació i millora de les quotes de mercat" en els principals productes i serveis. En el cas de la gestió de nòmines, la seva quota a l'Estat és del 27,5%, mentre que en la concessió de crèdit i en la gestió de dipòsits se situa en el 16,2% i el 15,4%, respectivament. En l'estalvi a llarg termini, la quota de CaixaBank és del 23,1%; en les assegurances de vida, del 28,4%; en els plans de pensions, del 26%, i en els fons d'inversió, del 17,5%.

Malgrat la incertesa generada per la crisi del coronavirus, CaixaBank ha aconseguit mantenir la ràtio de morositat estable. Al tancament del primer semestre, la ràtio es va situar en el 3,5%, una dècima menys respecte a finals de març i sis dècimes menys en comparació amb el mateix període de l'any passat.