Un fons d'1,5 bilions d'euros de deute perpetu de la UE: la proposta de Sánchez a la cimera europea

En una setmana clau a Europa per definir la resposta econòmica a la crisi del covid-19, Espanya ha fet un pas de cara a la cimera de líders de dijous. Segons el text avançat per El País i al qual ha tingut accés l'ARA, Pedro Sánchez proposarà la creació d'un fons de reconstrucció per valor d'1,5 bilions d'euros finançat amb deute perpetu europeu: no serà reemborsable i s'injectarà als països més afectats per la pandèmia a partir de transferències. Es tracta d'una mesura a mitjà termini que s'afegeix a unes altres que ja s'han aprovat per afrontar el curt termini, com els 100.000 milions d'euros en crèdits per finançar ERTOs, els 200.000 milions del Banc Europeu d'Inversions per donar liquiditat a les empreses i la línia de crèdit de 240.000 milions a molt baix interès provinent del fons de rescat (MEDE).

"Es tractaria de fer transferències als estats a través del pressupost de la UE depenent de l'impacte de la crisi del coronavirus, d'acord amb indicadors transparents com el percentatge de la població afectada, la caiguda del PIB, el creixement de l'atur, etc", assenyala el document. "Hauria de finançar la reconstrucció econòmica després de la crisi i donar prioritat a programes nacionals que impulsen la transició ecològica i digital de l'economia, així com la seva autonomia industrial i tecnològica, d'acord amb les prioritats de la Comissió Europea. Especialment els sectors més afectats pel confinament i les mesures restrictives, com el turisme i el transport", afegeix.

Però els presidents de la UE s'esforcen per trobar altres fórmules i a finals de la setmana passada la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ja es va abonar a les "solucions innovadores" per deixar enrere el debat dels coronabons, rebutjats per Alemanya, els Països Baixos i altres països del nord. De fet, ja va apuntar la idea d'emetre deute per sufragar un fons d'un bilió d'euros. Ara la proposta d'Espanya apuja la xifra: "Els experts estimen entre 1 i 1,5 bilions d'euros", diu el text de tres pàgines, que introdueix aquesta nova proposta advertint que cal no incrementar els nivells de deute públic dels estats membres. Segons la Moncloa, aquest fons hauria d'entrar en funcionament l'1 de gener del 2021, amb una vigència de dos o tres anys.

Després de les crítiques per la falta d’iniciativa en la reunió de ministres de Finances, Espanya ha presentat aquesta setmana una proposta de fons de recuperació econòmica per a la crisi del coronavirus que va en la línia de la proposta ja presentada per França i dels detalls que ha donat fins ara la Comissió Europea. La proposta de la Moncloa busca el consens entre els dos blocs europeus enfrontats per la mutualització del deute, però aquesta proposta ho té difícil davant les reticències del bloc liderat pels Països Baixos, que han proposat per la seva banda un fons de solidaritat perquè no volen sentir a parlar d’endeutament compartit.

La clau de la proposta és que no prestaria diners als països a manera de rescat, sinó que es transferirien depenent de l’impacte econòmic del coronavirus a cada país, cosa que permetria que països com Itàlia i Espanya no s’hagin d’endeutar encara més a un preu molt més car que els països del nord. Tot plegat ho estudiaran els líders dijous, en una cimera per videoconferència en què hi haurà diverses propostes damunt la taula i es tornarà a posar a prova la divisió nord-sud.

Pagar els interessos amb nous impostos

La proposta espanyola també apunta directament als Països Baixos perquè per ser factible requeriria que la UE tingués més ingressos propis, per apuntalar l’emissió de deute. Això es faria amb un impost digital comú que fins ara no s’ha aconseguit aprovar i amb la fi de polítiques fiscals com la neerlandesa, considerada un paradís fiscal. El problema és que per canviar tot això cal unanimitat entre els 27.

"El pagament dels interessos del deute hauria de recaure al màxim possible en un nou grup d'impostos que proveeixi la UE de recursos propis, més enllà de les contribucions dels estats membres: l'impost al carbó de la frontera, les emissions de CO2, l'impost del mercat únic...", diu el text. També es podria preveure el reemborsament amb el monedatge –la font d'ingressos per produir diners– del Banc Central Europeu, afegeix el govern espanyol.