El sector tecnològic català supera el seu màxim històric de treballadors aquest 2020

El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) continua creixent a Catalunya malgrat la pandèmia. Així, aquest 2020 la indústria tecnològica catalana ha assolit el seu màxim històric de treballadors, amb més de 124.100, i ha superat així el sostre de 115.600 del 2017.

"Les xifres d'ocupació ens sobrepassen. Això comporta que no tinguem prou capacitat per nodrir tots els llocs de feina que està produint el mercat", ha indicat el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, a l'acte de presentació aquest dilluns del Baròmetre del sector tecnològic 2020. L'informe és publicat pel Cercle Tecnològic de Catalunya, una fundació que agrupa empreses i entitats del sector amb els col·legis professionals.

D'acord amb dades oficials recollides a l'estudi, a més, el 2019 es va registrar el màxim nombre d'empreses al sector, amb 16.339 societats en funcionament. Aquestes companyies estan, en general, en processos de creixement: segons el baròmetre –que inclou una enquesta a un miler d'empreses–, un 72,5% de les empreses van tancar l'any passat amb un increment de vendes respecte a l'exercici del 2018, i aproximadament un terç ho van fer amb pujades de la facturació superiors al 5%.

La bona marxa del sector l'any passat es veuria estroncada per la pandèmia. Malgrat tot, el 40% de les empreses esperen continuar apujant la facturació aquest 2020, una xifra remarcablement optimista si es compara amb altres sectors, mentre que un 18% creuen que la mantindran estable i un 44% auguren un descens de les vendes.

No obstant això, el sector presenta problemes. Un dels principals és la dificultat per trobar treballadors qualificats. Més d'un 68% de les empreses enquestades asseguren que podrien fer créixer encara més el seu volum de negoci si "la disponibilitat de talent no fos un problema". Aquesta escassetat és particularment marcada en el cas de les dones, que només ocupen un 8,6% de les feines tècniques del sector de les TIC a Catalunya.

El sector vol impuls públic a infraestructures

Pel que fa a polítiques públiques, la majoria d'empreses enquestades valoren positivament les que fomenten la innovació en el sector i les que impulsen l'ampliació i la millora de tecnologies, ja sigui a través de les infraestructures –per exemple, l'expansió de les xarxes de fibra òptica o de telefonia mòbil– com amb tecnologies avançades, com ara el 5G, la intel·ligència artificial i el blockchain. En canvi, el sector considera que el foment de la internacionalització de les companyies, l'organització de congressos i la compra pública de serveis TIC tenen impactes més baixos.