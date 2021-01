Els sectors agroalimentari i farmacèutic compensen la caiguda d'exportacions de cotxes

Les exportacions catalanes s'han recuperat parcialment respecte als mesos inicials de la pandèmia del covid-19, sobretot gràcies a les bones xifres del sector agroalimentari i d'altres indústries, com la farmacèutica. Per contra, les vendes de béns a l'estranger han evolucionat a un ritme inferior que la mitjana espanyola per la mala evolució del sector de l'automoció, un dels que té més pes en l'economia catalana.

Segons un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre l'impacte del coronavirus en les exportacions de Catalunya, l'octubre passat les vendes internacionals estaven un 13,3% per sota del nivell just a l'inici de l'epidèmia, i un 7,1% per sota en comparació amb l'octubre del 2019. Les xifres mostren una recuperació, ja que la davallada a l'abril era superior al 40% en relació als nivells prepandèmia.

Malgrat això, la caiguda de les exportacions a nivell català és lleugerament superior a la que ha experimentat el conjunt de l'economia espanyola: des que va arribar el coronavirus i fins a l'octubre les vendes exteriors van caure al conjunt de l'Estat un 11,9%. Aquesta diferència s'explica, segons la Cambra, per la composició de les exportacions dels dos territoris.

La principal causa de la pèrdua d'exportacions catalanes es deu al sector de l'automòbil, que té molt de pes a Catalunya, on el 2019 va representar un 13% del total exportat. De fet, dos terços de les vendes internacionals del sector de l'automoció a l'Estat tenen origen en cinc comunitats autònomes, entre les quals el País Valencià i el País Basc. Aquesta sobredimensió de la indústria de l'automòbil fa que si, com és el cas, la caiguda de la venda a l'exterior de vehicles és més acusada que la d'altres productes, Catalunya tingui una reducció més forta de les exportacions.

La caiguda de vendes externes del sector de l'automòbil va ser del 25,2% entre el gener i l'octubre. Les raons són que es tracta d'una indústria amb problemes a escala global pels canvis d'hàbits dels consumidors, les traves legals als vehicles contaminants en moltes de les principals economies del món i, en el cas català, les dificultats de Nissan, que l'any passat va anunciar el tancament de les plantes a finals del 2020.

D'altra banda, el sector químic, que representa un 27% de les exportacions catalanes, va caure més moderadament, gràcies a la bona marxa de la indústria farmacèutica, englobada dins d'aquest sector. Això ha evitat una reducció més acusada de les vendes, en part també per l'excel·lent funcionament a l'estranger de la indústria agroalimentària. Aquest sector, que el 2019 va suposar un 14% de les exportacions catalanes, va ser el principal motor exterior de l'economia catalana, ja que va créixer un 6,7% els primers deu mesos del 2020.

En total, 7.324 empreses van facturar més de 50.000 euros a l'estranger entre el gener i l'octubre, 315 menys que en tot el 2019.

Impacte del Brexit

Les incertes negociacions sobre el Brexit també han tingut un impacte sobre les exportacions. El Regne Unit és un dels grans socis comercials tant de Catalunya com d'Espanya, per la qual cosa la reducció del 28% de les vendes a empreses britàniques s'ha notat. No obstant, els experts i la mateixa Generalitat no creuen que a llarg termini l'economia catalana pateixi per la marxa del Regne Unit de la Unió Europea, encara menys amb un acord econòmic com el tancat per Londres i Brussel·les la nit de Nadal.