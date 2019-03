Les vuit setmanes de permís per paternitat no entraran en vigor almenys fins divendres

El consell de ministres va aprovar divendres passat el decret d'igualtat que preveu, entre altres mesures, que el permís per paternitat passi de les cinc actuals a vuit. El decret s'havia de publicar al BOE dimarts però no va sortir publicat per un error detectat en el text i fonts del govern espanyol van assenyalar que es publicaria aquest dimecres però, de nou, el BOE no recull el decret. Segons fonts de Moncloa, es publicarà finalment aquest dijous.

Si no hi ha nous retards, les vuit setmanes de permís pels pares entraran en vigor divendres, coincidint amb el Dia de la Dona. Els homes que siguin pares aquest dimecres o dijous només tindran cinc setmanes. Segons la nova legislació, la baixa paternal s'anirà allargant progressivament fins el 2021, any en què pares i mares tindran les mateixes setmanes de permís, 16. És una mesura que persegueix posar fi a la discriminació laboral que pateixen les dones.