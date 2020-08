Els sindicats alerten del risc de contagi també a la feina a partir del setembre

260x366 Una treballadora d’un negoci d’impressió digital / XAVIER BERTRAL Una treballadora d’un negoci d’impressió digital / XAVIER BERTRAL

"El setembre serà l'autèntica prova de foc". "La feina no pot produir un augment de contagis". El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, i el de CCOO, Javier Pacheco, alerten amb aquesta contundència que els centres de treball poden ser un punt important de contagis de covid-19. Els sindicats demanen que la represa de la major part de l'activitat laboral no es converteixi en un risc per a la salut dels treballadors, però alhora adverteixen que el teletreball no és una solució eterna.

En opinió de Ros, els governs estan centrant l'atenció en les escoles però "no estan parlant prou" dels centres de treball. Pacheco afegeix que "des del juliol" que adverteixen que cal reforçar els protocols de seguretat. La situació, insisteixen els sindicats, pot ser preocupant. Segons expliquen, el final de l'estat d'alarma, al juny, no va comportar una tornada a la feina tan massiva com la que es viurà quan acabi l'estiu, perquè llavors moltes empreses van seguir en ERTO, en teletreball o en jornada compactada o van reduir l'activitat amb les vacances d'estiu.

Per tot plegat, es queixen de la "improvisació permanent" dels governs, en paraules de Ros, ja que, creuen, s'hauria pogut preveure abans què fer amb la tornada a la feina. "És cert que no ens poden donar seguretats al 100%", admet Ros, però reclama una "planificació estratègica" fins a finals d'any i que pugui ser prorrogable de manera semestral o anual durant el 2021. "És fonamental intensificar les mesures existents per garantir la seguretat; l'economia ha de sortir de la paràlisi", afegeix Pacheco.

Els perills de treballar a distància

Tot plegat seria evitable si s'imposés el teletreball, però aquest és un escenari que no agrada als sindicats. "No és la solució", deixa clar Ros. "Ho va ser en moments d'urgència, però ara no és possible realitzar-lo en les condicions necessàries", afirma, tot i obrir la porta a introduir la mesura "un o dos" dies per setmana. Pacheco demana no confondre el treball a distància instaurat durant la pandèmia amb el "teletreball regulat", que hauria de passar per un procés de legislació i negociació col·lectiva. "Els riscos que hem reduït, impedint els desplaçaments, no els hem evitat en el camp psicològic i sociològic", exposa. La solució, diu, passa per la seguretat laboral, per adaptar els horaris i per controlar la mobilitat col·lectiva, tenint en compte que hi ha molts sectors que necessiten la presencialitat per recuperar la capacitat de negoci i, amb ella, la de generar ocupació.

A més, els sindicats insisteixen en la importància de prorrogar els ERTO, amb una cobertura del 100%, almenys fins a finals d'any. "Malgrat que puguin ser molts milions" per a les arques de l'Estat, argumenta Ros, "és millor invertir-los en mantenir l'ocupació que en prestacions d'atur". En la situació actual, alerta, hi ha risc d'una proliferació d'expedients d'acomiadament a la tardor.